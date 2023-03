Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

ChatGPT als Apple-expert: welke iPhone moet je kopen volgens de AI-chatdienst?

Dat ChatGPT handig is, weten we inmiddels wel. Er zijn echter nog tal van zaken waarvoor de AI-chatbot van OpenAI zich goed voor leent, zoals advies geven over de aankoop van een nieuwe iPhone. Maar of dat ook een goed advies is…

In september van 2022 is de iPhone 14-reeks verschenen en later dit jaar mogen we de iPhone 15 zelfs verwachten. Met elk nieuw toestel worden de specs alleen maar beter. En toch zijn dit niet de smartphones die ChatGPT aanraadt. Huh?!

ChatGPT: hoe kan ik je helpen?

Stel ChatGPT de vraag ‘Welke iPhone moet ik kopen?’ en je krijgt een uitgebreid antwoord van 167 woorden, al verschilt dit per keer dat je de vraag stelt. Het is echter niet de nieuwste iPhone die wordt aangeraden, hoe vaak je ook op Regenerate response klikt.

ChatGPT maakt namelijk gebruik van een dataset die afkomstig is uit 2021. Dat betekent dat de AI-chatdienst helemaal geen weet heeft van het bestaan van de iPhone 14. In plaats daarvan komt de chatbot op de proppen met de toestellen uit de 13-serie.

Welke iPhone je nu écht het beste kunt kiezen laat-ie de eerste keer dat we de vraag stellen in het midden, al zegt ChatGPT wel dat de Pro-modellen een betere keuze zijn als je veel waarde hecht aan fotografie en video. Daar is natuurlijk niks van gelogen!

Verder laat ChatGPT weten dat er andere goede betaalbare opties zijn. De iPhone SE (2020) en XR worden bijvoorbeeld genoemd als ‘goede keuzes’. Zelf weten we wel beter. Dat laatste toestel verscheen in 2018 en is anno 2023 niet echt meer de moeite waard. Daarnaast is de SE uit 2022 inmiddels ook al uit.

Misschien toch geen goede raadgever voor een iPhone

In een volgende poging vertelt de AI-chatbot toch over verschillende factoren om je aankoop op te baseren. Zo is de iPhone SE een goede budgetoptie, de 13 mini de beste keuze voor een kleinere telefoon.

Als je op zoek bent naar een ouder toestel om wat geld te besparen, dan is het advies van ChatGPT natuurlijk prima. Maar in de meeste gevallen is het toch slim om advies in te winnen bij een telefoonzaak of natuurlijk door veel artikelen van One More Thing te lezen!