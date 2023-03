Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Star Wars-hoesjes van The Mandalorian op je iPhone is nu een feit

Het derde seizoen van The Mandalorian is deze week van start gegaan en om dat te vieren heeft Casetify een nieuwe collectie uitgebracht voor Apple-producten. Deze staat dan ook in het teken van de Star Wars-serie. En die zijn onder andere verkrijgbaar voor je iPhone en iPad.

We hebben het hier ook niet over alleen hoesjes voor je iPhone. De collectie biedt producten aan voor een groot aantal van Apple’s apparaten. Op 14 maart gaan de hoesjes en dergelijken in de verkoop. Het is alleen nog maar wachten op een Grogu emoji. En toch, tot die tijd, moeten we het doen met deze awesome hoesjes.

The Mandalorian Star Wars op je Apple iPhone

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat er accessoires voor je apparaten beschikbaar zijn in het thema van The Mandalorian. Totaal niet gek als je de absurde populariteit van Grogu (Baby Yoda) meerekent. Maar wat zit er nu in deze collectie van Casetify?

De nieuwe collectie legt de focus niet alleen op Din Djarin (de titulaire Mandalorian, gespeeld door Pedro Pascal) en Grogu, maar licht ook Bo-Katan (Katee Sackhoff, poeh) toe. Dit personage werd na jaren in animatie naar live-action gebracht in het tweede seizoen van de serie. In seizoen drie zal ze een grotere rol krijgen.

Ook het nieuwe schip van de Mandalorian komt tevoorschijn op Apple’s iPhone- en MacBook-hoesjes. Maar misschien wel het hoogtepunt van de collectie is het Grogu-hoesje voor een Airpod-case. Al is ‘ie best groot, dit ding is toch té schattig?

Casetify weet wat wij willen

Daarnaast zijn er Star Wars-iPhone-hoesjes, laptophoezen en Apple Watch-bandjes die eruit zien alsof ze gemaakt zijn van Beskar, het supersterke metaal waar het pantser van de Mandalorians van gemaakt is. Om de collectie rond te maken zijn er ook nog draadloze opladers, MacBook sleeves en AirTag-houders in het thema van The Mandalorian.

Hartstikke gaaf allemaal natuurlijk, waardoor het nog nét even pijnlijker wordt dat Casetify deze collectie niet beschikbaar heeft gemaakt in Nederland. De pagina is alleen te bekijken met een VPN, dus we zullen moeten hopen dat deze producten toch nog beschikbaar worden.

This is the way. Dank Farrik.