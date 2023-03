Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Bol.com stunt alleen vandaag met nieuwste iPhone en iPad Pro

Jouw vrienden van One More Thing struinen regelmatig het internet af naar de beste aanbiedingen voor jou. Alleen vandaag scoor je grote kortingen op Apple-producten bij Bol.com zoals de iPhone 14 en iPad Pro.

Bij One More Thing hoeven we je echt niet uit te leggen dat Apple-producten bij de top horen als het gaat om electronica. Toch heeft het mer een nadeel: de producten zoals de iPhone 14 en iPad Pro zijn enorm prijzig. Gelukkig is dat nu niet het geval.

iPhone, Apple Watch en iPad Pro flink goedkoper bij Bol.com

Bol.com is bezig met de Zevendaagse. Een week lang strooit de webwinkel met kortingen. Maar zoals je verwacht: Apple zit er vaak niet bij met dit soort acties. Dat is nu anders, want alleen vandaag krijg je korting op de nieuwste Apple-producten. Als je dus een nieuwe iPhone 14, iPad Pro of Apple Watch wil, is dit het moment om er een aan te schaffen. Wij zetten de aanbiedingen op een rij.

#1 iPhone 14

Laten we beginnen met de iPhone 14, in plaats van de iPad Pro. Het instapmodel met 128 GB is nu flink goedkoper. Het voordeligst ben je uit met het blauwe model. Daar scoort je nu een korting op van 60 euro, waardoor je nu nog maar 839 euro betaalt op Bol.com.

#2 Apple Watch SE 2022

Bij een iPhone hoort tegenwoordig ook natuurlijk een Apple Watch. Je kunt natuurlijk kiezen voor de Series 8 of de Ultra, maar die hebben natuurlijk een stevig prijskaartje.

Een goedkopere optie is de nieuwste Apple Watch SE. Deze is nu 22 euro goedkoper bij Bol.com. Hierdoor kost die je nog maar 269 euro.

#3 iPad 2022 bij Bol.com

Grotere korting vind je bij de iPad uit 2022. Deze beschikt over de A14 Bionic-chip, wat dus zorgt voor nog snellere prestaties dan zijn voorganger. Daarnaast heeft dit model ook een 10,9-inch Liquid Retina-scherm. Netflixen doe je dus in perfecte omstandigheden.

Op de iPad heb je nu een grotere korting dan de eerder genoemde Apple Watch SE en de iPhone 14. Je betaalt namelijk voor de iPad 86 euro minder bij Bol.com. Hij kost nu 665 euro.

#4 iPad Pro 2022

De grootste kortingen zijn niet te vinden op de iPhone 14, maar op de iPad Pro. Bol.com heeft verschillende modellen in aanbieding. Dat betekent dus verschillende groottes aan geheugen en de keuze tussen wel of geen simkaart-ondersteuning.

De iPad Pro is er natuurlijk voor mensen die het uiterste vragen van hun tablet. Een van de goedkoopste scoor je op Bol.com met 120 euro korting voor 1.209 euro.

Wil je alle Apple-aanbiedingen zien zoals de iPhone 14 en iPad Pro op Bol.com? Deze zijn hier te vinden.