Trap spionnen en stalkers van je Apple AirTag met deze handige gadget

De Apple AirTag is een zeer handig apparaatje om verloren spullen mee terug te vinden. Helaas worden ze nu ook steeds vaker gebruikt voor andere doeleinden, zoals stalking. Om dat tegen te gaan is de BlueSleuth in het leven geroepen.

Het komt wel eens voor dat kwaadwillige droeftoeters een Apple AirTag in iemands tas, jaszak of iets dergelijks stoppen. Nu komt het bedrijf Berkeley Varitronics Systems (BVS) met een handig apparaatje dat dit tegen zou moeten.

BlueSleuth speurt Apple AirTags op

De BlueSleuth zou de bekendste Bluetooth Low Energy (BLE) trackers (zoals de AirTag) moeten kunnen detecteren. Er zit een display op het apparaat die alle opgemerkte trackers in een lijst zet. Je ziet dan met welk apparaat je te maken hebt, van welk merk het is en wanneer die het laatst werd opgemerkt.

Het is niet mogelijk om de precieze locatie van de AirTag te zien, maar door de signaalsterkte op de BlueSleuth af te lezen zou je de apparaten op kunnen sporen.

De BlueSleuth is vrij klein, zodat je deze makkelijk in je handen houdt. Er zit een lithiumbatterij in de AirTag-speurder die een volledige dag mee zou moeten gaan. Er is ondersteuning voor zowel bedraad als draadloos opladen.

Hoe werkt het dan precies?

De BlueSleuth detecteert AirTags in een straal van zo’n 23 meter. Al kun je die aanpassen zodat je alleen Apple AirTags die dichtbij zijn kunt vinden. Er zit een knop op het apparaatje waarmee je door het menu van de BlueSleuth kunt navigeren, of de instellingen aanpast. Het past ook prima aan een sleutelbos zodat je de BlueSleuth altijd bij je hebt.

😅 Sorry, tracker? Een tracker is een apparaat dat gebruikt wordt om de locatie te bepalen van een object, persoon of dier door middel van GPS, Bluetooth of RFID-technologie.

Het apparaat zou in juni 2023 uit moeten komen. Er werd via een Kickstarter geld opgehaald. De eerste investeerders konden voor 470 euro een BlueSleuth binnenhalen. BVS heeft daarentegen al laten weten dat de Apple AirTag-tracker bij de lancering waarschijnlijk iets meer gaat kosten.