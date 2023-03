Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Berichten-app iPhone barst van de verborgen functies (en dit zijn ze)

De Berichten-app van je iPhone is misschien niet je meest gebruikte app, maar dat komt misschien ook omdat je niet op de hoogte bent van de vele verborgen functies die het heeft. We zetten ze voor je op een rij.

WhatsApp is leuk en aardig – vooral omdat praktisch iedereen het gebruikt – maar de Berichten-app van de iPhone heeft ook zeker zijn charmes. Enkele van de onderstaande features zijn met de komst van iOS 16 verschenen, anderen zijn al langer aanwezig. We houden je niet langer in spanning: deze verborgen functies moet je echt kennen!

Verborgen functies Berichten-app iPhone

Er zijn een aantal verborgen functies. Hier komen ze.

#1 Spelletjes spelen

Is het je ooit opgevallen dat de Berichten-app integraties heeft met vele andere iPhone-apps? Tik op het App Store-icoon in een chat en kies een game uit. Zorg ervoor dat ‘ie geschikt is voor iMessage. Als je gesprekspartner dezelfde game installeert, kunnen jullie ‘m samen spelen.

#2 Effecten toevoegen

Het is mogelijk om handmatig effecten en animaties toe te voegen aan berichten op je iPhone. Typ eerst je bericht en houd de verzendknop vervolgens lang ingedrukt. Voeg effecten toe via de knoppen Bubbel en Scherm. Als je klaar bent, tik je op de verzendknop.

#3 Woordanimaties in Berichten

Er zijn verschillende woorden waar een geheime animatie aan hangt. Denk bijvoorbeeld aan ‘Happy Birthday’ of ‘Gefeliciteerd’, maar ook aan ‘Gelukkig nieuwjaar’, ‘Pew pew’ en ‘Eid Moebarak’. De Berichten-app op je iPhone is niet de enige app die dit kan, maar het is nog altijd een handige manier om een stukje tekst wat op te fleuren.

#4 Vluchten volgen op je iPhone

Als je vluchtinformatie wil doorgeven en inzien, dan kan dat ook via de Berichten-app. Het enige wat je hoeft te doen is het vluchtnummer invoeren en naar een vriend of familielid sturen. Vervolgens zien zowel jij als je vriend of familielid (met een iPhone) de vluchtinformatie verschijnen door het vluchtnummer ingedrukt te houden.