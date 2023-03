Apple op de knieën bij EU voor iMessage na USB-C voor iPhone

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple ook op de knieën bij EU voor iMessage na USB-C-wet voor iPhone

Vanwege regelgeving door de EU worden grote bedrijven nu toch gedwongen om te voldoen aan standaarden waar ze niet aan gewend zijn. Zo ook Apple met bijvoorbeeld de USB-C-standaard voor iPhone, maar ook een open App Store en nu wordt iMessage op je iPhone op de ‘aanpassingen verplicht’-berg gegooid.

Europese Unie-regelgevers (EU) hebben de Digital Markets Act aangepast om nieuwe bepalingen op te nemen die Apple zouden dwingen iMessage toegankelijker te maken tussen andere berichtplatformen. De Europese Raad heeft de wet in juli 2022 goedgekeurd, een jaar nadat deze werd voorgesteld. Het treedt in werking op 2 mei 2023, maar dus met wat extra kanttekeningen over berichtdiensten.

Apple moet van de EU toch echt iMessage, USB-C en de App Store openstellen

Apple is dus wederom op de vingers getikt door de EU. De Digital Markets Act is een regelgeving die oplegt om veel beperkingen van grote techbedrijven zoals Apple, Amazon, Facebook en Google weg te halen.

Ze houden zich volgens de EU bezig met anticoncurrerende activiteiten. Met andere woorden: volgens de EU zitten ze consumenten dwars wegens geldbejag, dus ook met iMessage.

Zo wil de EU óók dat het Apple iPhone-gebruikers in staat stelt om apps van buiten de App Store te downloaden. Dat is een ‘big deal’ want Apple pakt een flink aandeel (zo’n dertig procent) en ontwikkelaars houden daar niet héél veel aan over.

Het is daarom niet gek dat bijvoorbeeld Epic Games in gevecht ging met Apple. Het mocht bijvoorbeeld geen linkjes plaatsen naar betaalde content, want dat was niet volgens de regels van Apple. De EU heeft daar een andere mening over.

Aangezien de iPhone-maker zijn regels voor de App Store niet wilde wijzigen, resulteerde dat ook hier in het voorbereiden van het hogere beroep. Edoch: de App Store wordt straks niet de enige plek waar je content kan downloaden.

Zowel de App Store als berichten op iPhone nu open

Nu wordt dus ook Apple’s iMessage op onder andere de iPhone teruggefloten. Dat moet meer open, volgens de EU. De meest uitgebreide berichtenservices, zoals dus iMessage, Facebook Messenger en WhatsApp, moeten kunnen communiceren met kleinere berichtendiensten.

Dit zou gebruikers in staat stellen om berichten uit te wisselen, bestanden te verzenden of videogesprekken te voeren via verschillende berichtenservices. Hoewel dit mogelijk is via SMS-tekstberichten, werkt Apple’s iMessage-service alleen op Apple-apparaten. Begrijpelijk; omdat Apple er alles aan doet om het zo creatief maar veilig mogelijk te maken.

In de EU staat het gebruik van iMessage in flink contrast met diensten als WhatsApp. Niets is minder waar in de VS. Daar is de dienst ongekend populair. Het is dan ook begrijpelijk dat Apple niet happig is op deze nieuwe regel. Het is een belangrijk verkoopargument voor de iPhone.

De iMessage-regel voor iPhone geldt vooralsnog alleen voor Europa, maar dit wordt natuurlijk op grotere schaal opgelegd. Het is dus een intrigerende voorloper op andere drastische maatregelen die de EU gaat doorvoeren voor grote techbedrijven?