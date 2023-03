Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple verhelpt irritant Apple TV 4K-probleem met tvOS 16.3.3-update

Consument een Apple TV 4K uit 2022 in huis liepen de laatste tijd tegen een vervelend probleem aan. De Siri Remote deed alles behalve wat hij moest doen, wat voor flinke irritatie zorgde. Gelukkig lost Apple het probleem, met een nieuwe tvOS-update, op.

Apple heeft deze week versie 16.3.3 van tvOS gelanceerd. Dat is natuurlijk het besturingssysteem van de Apple TV. Overigens is hier wel iets opmerkelijk aan, aangezien deze update alleen bedoeld is voor de Apple TV 4K uit 2022. Mensen met een ander model hoeven dan ook niet naar deze update te zoeken.

Apple TV en de problemen met de Siri Remote

Wellicht vraag je jezelf waarom dat zo is. Nou, dat zit zo. Sinds de lancering van de derde generatie van de Apple TV 4K klagen bezitters over de Siri Remote. De afstandsbediening heeft bij sommige gebruikers moeite om de connectie te maken met het kastje. Iets waar je natuurlijk niet op zit te wachten.

Hoewel de 4K al sinds november vorig jaar op de markt verscheen, heeft het bedrijf nu pas de oplossing gevonden om dat probleem te verhelpen. Zo lijk je na de update eindelijk je Siri Remote te kunnen gebruiken zoals die ook bedoeld is. De connectie moet worden hersteld.

Zo installeer je de update

De release note van tvOS is dan ook kort en krachtig: “Deze update verhelpt een probleem waarbij de Siri Remote geen contact maakt met de Apple TV 4K (derde generatie).” Deze update verschijnt dan ook alleen bij bezitters van dat apparaat.

Heb je een derde generatie Apple TV en problemen met jouw Siri Remote, dan doe je er het best aan om de update zo snel mogelijk te installeren. Heel moeilijk is dat niet. Hiervoor ga je naar de instellingen van jouw apparaat. Vervolgens ga je naar Systeem en klik je op Software Updates. Daar kun je de update selecteren en installeren.