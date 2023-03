Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Studio Display krijgt nieuwe firmware update, maar waarom?

Apple heeft een nieuwe update uitgebracht voor de Studio Display, al is het de grote vraag wat deze precies doet. Apple houdt daarover de kaken stijf op elkaar.

De Studio Display is natuurlijk het externe beeldscherm van Apple. Met een vanafprijs van 1.779 euro is die niet goedkoop, maar door de 5K-resolutie heb je natuurlijk haarscherp beeld. De zes speakers zorgen voor ruimtelijke audio. Nu is het dus tijd voor een nieuwe update.

Een nieuwe firmware update voor de Apple Studio Display

Het is eigenlijk de tweede firmware update van de 16.4 betaversie die werd gelanceerd in februari. Hij is nu beschikbaar als een tweede ontwikkelaarsbeta voor macOS Ventura 13.3. Deze is een paar dagen geleden speciaal gelanceerd voor ontwikkelaars.

Zoals zo vaak bij firmwareupdates vertelt Apple niet waarvoor ze zijn. Het bedrijf heeft dan ook geen lijst met verbeterpunten en veranderingen uitgebracht. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het dan ook prestatieverbeteringen en worden een aantal bugs verholpen bij de Studio Display.

Een van de keren wanneer Apple wel wat openhartiger was over een firmware-update voor de Studio Display, was in augustus vorig jaar. Toen meldde het bedrijf dat de update problemen aan het geluid van de speakers en de microfoon in de monitor verhielp.

Eerdere verbeteringen

Dat is overigens niet het enige probleem dat Apple heeft aangepakt. Bij de release waren er ook problemen met de 12 megapixelcamera in de Studio Display. Deze zijn inmiddels ook al opgelost. Het lijkt dus vooral om kleine updates te gaan.

Die twee punten waren natuurlijk wat grotere problemen die Apple moest oplossen. Sindsdien lijken de firmware-updates vooral wat kleinere zaken op te lossen waardoor de Studio Display net wat beter loopt.

Overigens lijkt Apple op dit moment vooral bezig te zijn met een nieuw scherm. De geruchten gaan dat Apple op dit moment werkt aan een 27-inch mini-LED display. Waarvoor deze is, is nog onbekend, maar het zou zomaar eens een Pro Display XDR kunnen zijn.