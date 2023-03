Apple opent nieuwe store in Seoul en daar heeft je iPhone iets aan

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple opent nieuwe store in Seoul en viert het op jouw apparaten

Achter de schermen is Apple druk bezig met de voorbereidingen voor de opening van een nieuwe winkel. Het Amerikaanse bedrijf gooit op 31 maart de deuren open van zijn nieuwe store in Seoul (Zuid-Korea). En daar heeft jouw iPhone, Mac of iPad ook iets aan.

Om de opening van zijn nieuwe winkel te vieren deelt Apple een aantal nieuwe achtergronden. Het gaat om een speciaal logo van het bedrijf die geoptimaliseerd is voor de iPhone, Mac en iPad. In dit artikel vertel ik je hoe je deze kunt binnenhalen en hoe je je Apple-apparaat een frisse uitstraling kunt geven.

Vier de Apple Store in Seoul op je iPhone (en meer)

Basic Apple Guy deelt op Twitter de informatie over de nieuwe Store in Seoul. In zijn tweet verwijst hij ook naar de landingspagina van de nieuwe winkel. Daar is de nieuwe wallpaper binnen te halen voor ieder gewenst apparaat.



Uiteraard is de website in het Koreaans en moet je dus wel even weten waar je het zoeken moet. Volg onderstaande stappen om je iPhone, Mac of iPad een nieuwe uitstraling te geven:

Ga via deze link naar de landingspagina van de Apple Store in Seoul.

Scroll een klein beetje naar beneden tot je de onderstaande foto met de achtergronden tegenkomt.

Druk vervolgens op het linkje onder de tekst met Apple.

Er wordt een nieuw venster geopend, waar je de afbeelding kunt opslaan.

Het is aan te raden om de website te bezoeken op het apparaat waar je de achtergrond graag voor wil gebruiken. Open hem met je iPhone voor de juiste afmeting, open hem met de Mac voor dat apparaat en met de iPad om de achtergrond in tabletformaat te ontvangen.

📸 Zo stel je een iPhone-achtergrond in Om een achtergrond in te stellen op je iPhone ga je naar Instellingen -> Achtergrond en druk je vervolgens op ‘voeg nieuwe achtergrond toe’.

Big Starry Sur

Heb je niet heel veel met de achtergrond die Apple je aanbiedt voor de iPhone, Mac of iPad? Geen zorgen, want Basic Apple Guy heeft je ook nog iets anders te bieden.

Het bekende Twitter-account deelde onlangs namelijk zijn eigen nieuwe achtergronden in de vorm van Big Starry Sur. Dit is een van Gogh-achtige versie van de bekende achtergrond die met macOS Big Sur geleverd werd.

Wie interesse heeft in die achtergrond kan hem middels deze weg binnenhalen.