App Store Parels: Skyview brengt gratis het heelal naar je iPhone

Er zijn apps die je even de wereld laten vergeten: Insta laat je mooie foto’s zien, Twitter bakkelijt, en TikTok (whatever) danst. Wat een goddelijke zegening is dan ook de App Store Parel van Apple als Skyview. OMT-redacteur is gewoon verliefd. Want staar je vaak naar de lucht? Met deze app wordt dat nog mooier.

SkyView is een populaire augmented reality-app die je downloadt voor iOS-apparaten in de App Store en daarmee kan je objecten in de nachtelijke hemel verkennen en identificeren. De app maakt gebruik van je camera en GPS om een interactieve sterrenkijkervaring te geven. En het is onwerkelijk mooi.

Apple Store Parels ten spijt: Skyview wint op je iPhone

Het gebruik van SkyView is eenvoudig. Open gewoon de App Store Parel en richt je iPhone naar de lucht. Daarna gebruik je de camera om een live-weergave van de lucht te tonen. Dankzij onder andere NASA, met labels en informatie over hemellichamen, krijg je meteen extra informatie op het scherm.

Als je de app open hebt staan kan je op elk object tikken om er meer over te leren, zoals de naam, afstand van de aarde en andere leuke feiten. Wie had ooit gedacht dat Jupiter altijd zo helder was? (Nogal het dikkertje van het heelal, dus mwah.)

Een van de meest awesome functies van SkyView is de mogelijkheid om de bewegingen van hemellichamen in realtime te volgen. In de tijd dat de aarde draait en de nachtelijke hemel verandert, wordt de App Store Parel bijgewerkt om de nieuwe posities van de sterren, planeten en andere objecten te tonen.

Met ander woorden: je kan dankzij Skyview tijdreizen. Gebruikers kunnen zelfs de app instellen om de hemel te tonen zoals deze er op een toekomstige tijd of datum uit zal zien. De App Store Parel bevat een database van meer dan 2,5 miljoen sterren (een schijntje) en andere objecten, zodat gebruikers de kosmos naar hartenlust kunnen verkennen en leren kennen.

Realtime tracking van sterren door de App Store

Heb je dus een totale focus op sterren (wij wel) dan is Skyview een app die je moét hebben. De App Store Parel heeft een gebruiksvriendelijke interface, uitgebreide database en realtime trackingmogelijkheden.

Met andere woorden, Skyview in de App Store maakt het een essentieel instrument voor zowel amateur- als professionele astronomen. Of je nu een ervaren sterrenkijker bent of net begint, SkyView is zeker een waardevolle toevoeging aan je iPhone of iOS-apparaat.

Live long and prosper.