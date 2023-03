Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple viert de lente met gloednieuwe iPhone 14 in het… geel?!!

Apple heeft vandaag een nieuwe iPhone 14 aangekondigd. Nou ja nieuw, de iPhone 14 bestaat natuurlijk al een half jaar. De smartphone krijgt een nieuwe lik verf. Geel om precies te zijn.

Het is inmiddels traditie geworden bij Apple. In het voorjaar brengt het bedrijf een nieuwe kleur uit voor zijn telefoon. Dit keer is het kanariegeel geworden, of zoals Apple het zelf noemt: stralend geel.

De nieuwe gele iPhone 14

Elk jaar komt Apple met een bijzondere kleur voor de iPhone. Zo zagen we vorig jaar donkergroen verschijnen en was het in 2021 de beurt aan paars. Ook dit jaar kiest het bedrijf weer voor een nieuw tintje. Het bedrijf heeft de zon in de bol en komt met stralend geel.

Goed, dat is dan ook het enige nieuwe aan de telefoon, want voor de rest heeft die alle specs van de reguliere iPhone 14. Dat betekent dat er aan de binnenkant gewoon de A15-chip zit en aan de buitenkant het zelfde scherm.

Zowel de iPhone 14 als 14 Plus zijn straks verkrijgbaar in kanariegeel. De 14 Pro en Pro Max krijgen geen nieuw vers likje verf. De gele 14 en 14 Plus zijn verkrijgbaar vanaf respectievelijk 1.016 euro en 1.166 euro.

Wil je een gele iPhone 14 of 14 Plus? Dan kun je deze vanaf vrijdag 10 maart 14:00 uur Nederlandse tijd bestellen. Je krijgt ‘m dan op 14 maart geleverd door de bezorgservice. Zo ben je zowel letterlijk als figuurlijk het stralend middelpunt als je ‘m uit je zak tovert.

Ook nieuwe hoesjes

Eerder deze week lekten er al nieuwe leren hoesjes uit voor de iPhone 14. Waarschijnlijk zien we die dan ook binnenkort terug op de website van Apple. Het bedrijf zelf heeft deze nog niet onthuld, dus het is afwachten of ze ook echt uitkomen.

Toch is het geen rare gedachte, want Apple komt in het voorjaar altijd met nieuwe kleuropties voor de hoesjes. Een geel siliconen hoesje voor de iPhone 14 hoeft er in ieder geval niet te komen, want die is er al.

Wat vind jij van de gele iPhone 14 en 14 Plus? Ga jij er een bestellen? Laat het ons weten in de reacties!