De lange weg naar Spotify HiFi: waarom Apple Music een grote rol speelde

Waar Apple Music zijn abonnees al tijden Lossless Audio weet aan te bieden, blijft de HiFi-functionaliteit van Spotify nog altijd uit. Dat zal volgens Co-President Gustav Söderström binnenkort ook niet veranderen. Al zal de feature er uiteindelijk wel komen.

Dit maakt hij duidelijk in een gesprek met The Verge. In de meest recente aflevering van Decoder, een podcast waarin hoofdredacteur Nilay Patel met markante techfiguren in gesprek gaat, haalt hij de functionaliteit, en de reden dat die er nog altijd niet is, zelf aan.

Apple Music draaide Spotify HiFi de nek om

Twee jaar geleden kondigde Spotify een HiFi-abonnement aan. Uiteraard bedoeld voor de echte liefhebber die zijn muziek het liefst zonder kwaliteitsverlies tot zich neemt. Het zorgde logischerwijs voor enthousiasme, maar anno 2023 is de functionaliteit nog altijd nergens te bekennen.

Gustav Söderström zegt het misschien niet, wijst wel met de vinger naar Apple Music. “Nadat we het hadden aangekondigd veranderde de industrie om verschillende redenen”, zo laat hij weten. Hiermee refereert de co-president van Spotify logischerwijs naar de streamingdienst van Apple.

Het idee was namelijk dat Spotify zijn HiFi-functionaliteit, tegen een verhoogd tarief, aan het einde van 2021 op de markt zou brengen. Of laten we het beter zeggen: sinds dat moment is de functionaliteit gereed voor lancering. Maar goed, toen kwam Apple Music met Lossless Audio, dat kosteloos voor bestaande abonnees te gebruiken was.

Spotify besloot zijn plannen terug te trekken en zoekt vandaag de dag nog altijd naar een manier om HiFi naar de consument te brengen.

đŸŽ” Wat is HiFi precies? HiFi staat voor High Fidelity en verwijst naar een geluidskwaliteit die zo nauwkeurig mogelijk de originele opname weergeeft. HiFi-audio-apparatuur en -diensten streven naar een zo natuurgetrouw mogelijke geluidsreproductie.

Streamingdienst wacht op het juiste moment

Amerikaanse website The Verge is er onlangs achtergekomen dat Spotify HiFi inmiddels al meer dan een jaar in de startblokken staat. Toch brengt het bedrijf de functionaliteit nog altijd niet op de markt. Volgens Gustav Söderström heeft dat een duidelijke reden.

“We gaan het echt doen”, zegt hij in Decoder. “Maar we moeten het wel doen op een manier dat het nut heeft voor ons als bedrijf en voor onze luisteraars. De industrie is flink veranderd en wij moeten daarop anticiperen.”

Net zoals alles in het leven draait de beslissing natuurlijk om geld. Spotify kan de functionaliteit op dit moment voor een meerprijs aanbieden, maar daarmee gaat het abonnees verliezen aan Apple Music. “We moeten het op een manier doen waarop ook het kostenplaatje voor ons klopt”, sluit hij af.