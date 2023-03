Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe Apple Music-gebruikers ongevraagd elkaars muzikale smaak ontdekken

Gebruikers van Apple Music hebben een wel zeer opvallende verrassing voor de kiezen gekregen. Door een fout binnen de streamingdienst worden afspeellijsten van verschillende gebruikers opeens door elkaar gehaald. Nieuwe muziek ontdekken was nooit zo makkelijk.

Verschillende gebruikers van de streamingdienst doen hun beklag op Reddit. Verschillenden berichten wijzen allemaal naar hetzelfde probleem waarin afspeellijsten van andere gebruikers opeens in de eigen muziekbibliotheek staan.

Fout Apple Music zorgt opeens voor harmonie

Wat de oorzaak van het probleem is weten we op moment van schrijven nog niet, gezien Apple nog niet op de situatie gereageerd heeft. Wel lijkt het er sterk op dat het probleem zich alleen voordoet binnen de Apple Music-app voor iPhone.

Hoewel een volledige oplossing dus nog niet is uitgerold, is er volgens de gebruikers van Reddit wel een tijdelijke fix. Wie last heeft van het probleem kan problemen zijn iCloud-synchronisatie even uit te schakelen en daarna weer in te schakelen.

Vorig jaar dook er binnen Windows een probleem op met iCloud die veel wegheeft van de fout binnen Apple Music. Destijds waren het foto’s en video’s van willekeurige gebruikers die de eigen collectie binnentraden.

Zo schakel jij je iCloud uit (en weer in)

Wie last heeft van het probleem binnen de Apple Music-app voor iPhone, kan dus een tijdelijke oplossing proberen. Zoals gezegd zal het uitschakelen van de synchronisatie met iCloud een oplossing kunnen zijn.

Om dit te regelen ga je op je iPhone naar Instellingen -> Apple ID -> iCloud -> Toon alles. Zoek binnen de lijst naar Muziek en zet het schuifje naar links om de synchronisatie uit te schakelen. Zet hem vervolgens weer naar rechts om hem weer te activeren.

Hou er natuurlijk wel rekening mee dat dit niet voor iedereen kan werken. Geen beloftes, dus.

Apple Music zit Spotify in de weg

Apple Music is de op één na grootste speler binnen de markt voor muziekstreamingdiensten. In 2022 waren er bijvoorbeeld 88 miljoen mensen geabonneerd op de dienst. Concurrent Spotify had in dat jaar 489 miljoen gebruikers, waar Tidal er 60 miljoen had.

Hoewel je zou denken dat Spotify zich geen zorgen hoeft te maken om Apple Music, doet het bedrijf dat wel degelijk. Zo is de dienst van Apple bijvoorbeeld de reden dat er anno 2023 nog steeds geen HiFi-abonnement te vinden is.

