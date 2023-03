Apple Music Classical is een nieuwe streamingdienst voor iPhone

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Music Classical is eindelijk live en dit heeft de dienst te bieden

Apple heeft, met de komst van iOS 16.4, een nieuwe streamingdienst uit de doeken gedaan. Maak kennis met Apple Music Classical: de app voor de echte liefhebber van klassieke muziek.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Classical aan het einde van 2022 zou verschijnen. Gelukkig is het wachten nu voorbij en kunnen liefhebbers genieten van de grootste online verzameling aan klassieke muziek.

Apple Music Classical is eindelijk live

Helemaal nieuw is Apple Music Classical niet. De streamingdienst is ontstaan uit Primephonic, de dienst die Apple in 2021 officieel overnam. In het afgelopen jaar heeft het de streamingdienst verbeterd en gebruikt het complexe metadata om op een verbeterde manier klassieke muziek muziek te ontdekken.

Met de app heb je toegang tot meer dan vijf miljoen klassieke nummers die je kunt luisteren met een kwaliteit van 192 kHz lossless. Net zoals bij de gewone Apple Music is het mogelijk om afspeellijsten te maken. Daarnaast zijn er ook biografieën over de componisten te vinden, zodat de luisteraar zich dieper in de wereld van klassieke muziek kan storten.

Toch is nog niet alles aan de app rozengeur en maneschijn. Zo is het nog niet bij alle nummers mogelijk om deze te downloaden en offline te beluisteren.

Meer dan klassieke muziek

Maar als je denkt dat Apple Music Classical alleen maar ‘oude’ muziek is, dan heb je het mis. Apple werkt voor de dienst ook samen met hedendaagse makers in het genre. Hierdoor kan het ook exclusieve opnames en content bieden.

Daarnaast heeft Apple Music Classical ook een aantal digitale portretten gemaakt van bekende componisten. Een diverse groep artiesten heeft gebruikgemaakt van kleurpaletten en artistieke invloeden uit de desbetreffende periode om deze optimaal vorm te geven.

Heb je Apple Music of Apple One? Dan kun je Classical kosteloos downloaden en gebruiken. Je vindt de dienst nu in de App Store. Zo niet, dan heb je pech, want er is geen apart abonnement af te sluiten. Wel heb je op je iPhone minimaal iOS 15.4 nodig.