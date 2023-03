Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 dingen die je wil weten over Apple Music Classical op je iPhone

Gisteren maakte Apple bekend dat ze deze maand komen met een gloednieuwe app voor klassieke musiek: Apple Music Classical. De iPhone-app zou de grootste collectie aan klassieke muziek moeten aanbieden.

Met ruim vijf miljoen klassieke nummers op de app, nieuw en oud, biedt de app dan ook zeer specifieke zoekfuncties aan. Maar dit is niet simpelweg Apple Music met klassieke muziek. Er zijn een aantal features die juist voor deze app zijn.

Dit is Apple Music Classical

Natuurlijk ben je benieuwd wat Apple te bieden met Music Classical. Bekijk de vijf punten hieronder.

#1 Meer informatie tijdens het luisteren

Op het ‘Now Playing’ scherm van de app zie je flink veel extra informatie. Je kunt deze optie selecteren bij het zien van de lyrics van een stuk, waardoor je een zeer uitgebreide uitleg van het nummer krijgt.

Bepaalde werken en componisten krijgen ook biografieën. Waar al deze informatie zal komen te staan is nog niet bekend.

#2 Apple Music Classical op je iPhone

Mocht je nou heel graag klassieke muziek willen luisteren op je iPad of MacBook, dan hebben we slecht nieuws. Vooralsnog is Apple Music Classical namelijk alleen beschikbaar op de iPhone. Er is nog niets bekend over een versie voor andere Apple-apparaten. Daarentegen zal er ergens in de toekomst ook een versie op Android verschijnen.

#3 Geen klassieke radio

De app voor klassieke muziek heeft geen tabblad voor het luisteren naar radiostations met klassieke muziek. Of de klassieke radiostations van Apple Music worden toegevoegd op de iPhone-app is ook nog niet bekend.

#4 Nieuwe UI op iPhone

De iPhone-app van Apple Music Classical zal voor gebruikers van de normale app geen grote verandering zijn, al is de applicatie iets simpeler vormgegeven. In plaats van de kleuren van het album weer te geven op het ‘Now Playing’ scherm zal dit in de Classical app alleen zwart of wit zijn.

#5 De inspiratiebron

Apple Music Classical is gebaseerd op Primephonic, een klassieke muziekstreamingdienst die in 2021 werd gekocht door Apple. De nieuwe iPhone-app gebruikt dan ook de content, zoekfuncties en meer uit Primephonic.