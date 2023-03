Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

macOS Ventura 13.4: alle functionaliteiten en verbeteringen voor Mac

Hoewel Apple begin deze week een nieuwe update uitrolde voor je MacBook, Mac mini of iMac, werkt het achter de scherm hard aan macOS 13.4 Ventura. OMT-redacteur Jeroen Kraak kijkt naar de eerste beta en zet alle functionaliteiten en verbeteringen op een rij.

Apple brengt regelmatig nieuwe versies van zijn besturingssystemen op de markt. Dat doet het niet alleen voor iOS voor iPhone, maar ook voor Mac. De volgende versie die op het programma staat is macOS Ventura 13.4.

macOS Ventura 13.4 komt binnenkort naar je Mac

Helaas gaat de ontwikkeling van macOS niet zo snel als bij iOS. In dit eerdere artikel over het iPhone-besturingssysteem konden we al een aantal nieuwe functies prijsgeven. Dat is helaas nog niet het geval bij Ventura 13.4. Wanneer wij wel iets weten zetten we dat meteen in dit artikel, dus houd het goed in de gaten.

Vermoedelijk zullen deze verbeteringen voor je Mac niet zo ingrijpend zijn. Waarschijnlijk lost deze nieuwe versie van de software vooral wat bugs op onder de motorkap van je MacBook, Studio of mini.

Wat in de lijn der verwachting ligt is een macOS-app voor Apple Music Classical. De nieuwste streamingdienst van Apple is deze week naar de iPhone en iPad gekomen en het zou dus niet gek zijn als deze ook snel naar de Mac komt.

Ook gaan er geruchten dat er een nieuwe versie van de Apple TV-app naar macOS Ventura 13.4 komt. Deze zou al naar 13.3 komen, maar dat bleek niet zo te zijn.

Zo installeer je de laatste versie op je computer

Helaas kun je niet zomaar de betaversie van macOS Ventura 13.4 testen. Vroeger was dit wel mogelijk, maar Apple geeft die eerste optie nu alleen nog maar aan softwareontwikkelaars. Zij kunnen zich bij Apple aanmelden. Later komt er wel een publieke beta.

Wil je de laatste versie van het besturingssysteem op je Mac installeren? Hiervoor open je het Apple menu. Ga vervolgens naar Systeemvoorkeuren>Algemeen>Software-update. Hier zie je of je Mac up-to-date is. Zo niet, dan installeer je daar makkelijk de nieuwste versie.