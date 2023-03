Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple luidt M3-tijdperk later dit jaar mogelijk in met een gloednieuwe iMac

Apple luidt later dit jaar waarschijnlijk het M3-tijdperk in met een gloednieuwe iMac. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman is het Amerikaanse bedrijf bij de laatste testperiode aangekomen. Het is de bedoeling dat de computer in de tweede helft van 2023 verschijnt.

Afgelopen zondag deelde Gurman zijn bevindingen met de wereld in de meest recente editie van Power On: zijn wekelijkse nieuwsbrief. De nieuwe iMac krijgt naar verluidt een zelfde 24-inch beeldscherm als het huidige model, maar onder de motorkap dus wel de M3-chip met een 3nm processor.

Apple luidt M3-tijdperk in met 24-inch iMac

Hoewel Apple op dit moment in de laatste testfase zit met 24-inch iMac, duurt het dus nog wel even voordat wij hem als consument te zien krijgen. Volgens de informanten van Gurman duurt het nog zeker drie maanden voordat de massaproductie start.

Dat wil overigens niet zeggen dat we de iMac dit jaar niet meer te zien krijgen. Volgens Gurman luidt Apple het M3-tijdperk aan het einde van het jaar in met de populaire computer. Verwachting is dat hij in de kleuren blauw, zilver, roze en oranje op de markt verschijnt.

Naast de nieuwe 3nm processor draagt de 24-inch iMac ook andere wijzigingen met zich mee. Volgens Gurman, die de komst van de computer al lange tijd voorspelt, worden interen componenten herontworpen of op een andere plek gemonteerd.

Goed nieuws, als je het ons vraagt. Apple heeft de iMac sinds 2021 geen upgrade meer gegeven, terwijl dat inmiddels wel een beetje tijd begint te worden.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2023 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

MacBook Air en Mac Pro

Naast de 24-inch iMac werkt Apple achter de schermen aan meer Mac-producten. Volgens Gurman kunnen consumenten ook een 15-inch MacBook Air, 13-inch MacBook Air en een Mac Pro verwachten.

Die eerste twee producten zouden dan, net als de iMac, voorzien worden van een M3-processor. De langverwachte upgrade van de Mac Pro zou in dat geval voorzien kunnen worden van een M2 Ultra-chipset.

Kans dat we tijdens WWDC23 meer horen over de plannen is vrij groot. Dat evenement vindt in juni plaats en is naar verluidt hét moment waar Apple zijn nieuwe M3-lijn introduceert. Net als die veelbeproken virtual reality en augmented reality headset, trouwens.