Android is nergens: 80% best verkochte smartphones komen bij Apple vandaan

De strijd tussen iPhone en Android lijkt gestreden. Counterpoint Research heeft een nieuw onderzoek naar buiten gebracht, waarin het keek naar de best verkochte smartphones van 2022. Wat blijkt? Tachtig procent van die modellen kwamen bij Apple vandaan.

Om de markt goed in kaart te brengen heeft Counterpoint Research een top 10 opgesteld van de meest verkochte smartphones van het afgelopen jaar. Daarin worden maar liefst acht posities (waaronder de gehele top drie) ingevuld door iPhone-modellen. De overige twee genoteerde toestellen komen bij Samsung vandaan.

iPhone verpulverde Android-telefoons in 2022

Het lijkt overduidelijk te zijn dat de telefoons van Apple het een stuk beter te doen dan de modellen die op Android draaien. In de lijst met best verkochte smartphones van het afgelopen jaar is het Apple die de eerste drie posities in weet te vullen. Dat doet het bedrijf met de iPhone 13, 13 Pro Max en de 14 Pro Max.

Samsung vult de vierde plek op de lijst, maar opvallend genoeg niet met een toptoestel. Sterker nog: de Samsung Galaxy S22 is in de gehele top 10 niet te bekennen. Zo neemt de Galaxy A13 de vierde plek en de Galaxy A03 de tiende plek in beslag.

De volledige top 10 ziet er als volgt uit:

Apple iPhone 13 | 5 procent Apple iPhone 13 Pro Max | 2,6 procent Apple iPhone 14 Pro Max | 1,7 procent Samsung Galaxy A13 | 1,6 procent Apple iPhone 13 Pro | 1,6 procent Apple iPhone 12 | 1,5 procent Apple iPhone 14 | 1,4 procent Apple iPhone 14 Pro | 1,2 procent Apple iPhone SE (2022) | 1,1 procent Samsung Galaxy A03 | 1,1 procent

Strijd wellicht minder gestreden dan gedacht

Het mag duidelijk zijn dat de smartphone van Apple beter verkoopt dan welke andere telefoon dan ook. Al wil dat niet zeggen dat iOS ook echt groter is dan Android. Want dat is niet het geval.

Kijken we naar de volledige cijfers, dan zien we dat er anno 2023 nog steeds meer Android-telefoons worden verkocht dan iPhone-modellen. Het verschil zit ‘m echter in de hoeveelheid smartphones die op de besturingssystemen draaien. Google’s besturingssysteem is op zoveel telefoons beschikbaar, waardoor er enorme concurrentie is. Het is dus lastig voor Apple om meer telefoons met iOS te verkopen.

Simpelweg omdat de keuze op dat gebied vrij beperkt is.