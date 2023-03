iPhone 14 krijgt nieuwe hoesjes: deze kleuren kun je verwachten

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple komt met nieuwe iPhone-hoesjes: deze kleuren kun je verwachten

De iPhone 14 is behoorlijk prijzig, dus wil je hem absoluut niet op de grond laten stuiteren. Gebeurt het per ongeluk toch, dan is het maar goed dat je er een hoesje omheen hebt hangen. Apple komt binnenkort met een aantal nieuwe stijlvolle accessoires om je daarbij te helpen.

Er zijn ontzettend veel hoesjes en beschermcases voor de iPhone 14 op de markt. Apple heeft natuurlijk ook een behoorlijk aanbod in zijn eigen winkel. Toch komt het bedrijf regelmatig met nieuwe seizoenskleurtjes. De lente komt eraan en dus is er binnenkort weer wat nieuws.

Nieuwe hoesjes voor de iPhone 14

Ook in 2023 komen er natuurlijk weer nieuwe hoesjes van Apple. Zoals het zo vaak gaat in de techwereld, lekken deze standaard voor release uit. Dit keer is bekende Twitteraar Majin Bu de eerste die de nieuwe cases voor de iPhone 14 deelt met het grote publiek.

Volgens de Twitteraar kunnen we deze lente twee nieuwe leren hoesjes voor de iPhone 14 verwachten, al zegt hij dat je het nieuws niet te serieus moet nemen. De nieuwe kleuren hebben wat weg van vorige uitgaves.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Apple Is expected to release 2 new colors for the spring collection of iPhone 14 leather cases pic.twitter.com/3xd09MUd7c — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 5, 2023

Het eerste leren hoesje van de iPhone 14 krijgt de prachtige naam Golden Brown mee. Deze lijkt vrij veel op de Saddle Brown, die eerder is uitgekomen. Toch is die weer net wat anders.

Komt er meer?

De tweede uitgave van Apple is de zogenaamde Deep Violet. Die past echt perfect bij de Deep Purple-versie van de iPhone 14 Pro. Over de siliconen hoesjes is helaas nog niets bekend, maar het ligt in lijn der verwachting dat die er ook gewoon komen. Die kleuren blijven dus nog voor even een mysterie.

De grote vraag is of er naast nieuwe kleuren ook een nieuwe versie van de iPhone 14 komt. De afgelopen jaren kwam Apple steevast in het voorjaar met een nieuwe kleur voor de telefoon. Zo zagen we vorig jaar de donkergroene iPhone 13 in de lente. Het jaar ervoor was paars aan de beurt. Aangezien paars er al is, zou groen best wel weer opnieuw uit kunnen worden gehaald.