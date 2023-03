Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Volgende iPhone 14 krijgt gele kleurenoptie en laat niet lang op zich wachten

Apple is van plan een dezer dagen een gloednieuwe iPhone 14 op de markt te brengen. Net als voorgaande jaren gaat het om een nieuwe kleurenoptie die het aanbod een kleine boost moet geven. Al weten we niet of dat dit jaar gaat lukken.

Waar we voorgaande jaren te maken kregen met een paarse kleurenoptie en die prachtige groene kleurenoptie, grijpt Apple met de iPhone 14 naar kanariegeel. Zo noemt het bedrijf dat natuurlijk niet zelf, maar zo ziet het er wel uit…

Apple dropt binnenkort gele iPhone 14

Officieel is de komst van de speciale iPhone 14 overigens nog niet. De informatie is afkomstig van, hoe kan het ook anders, Bloomberg-journalist Mark Gurman. Op Twitter laat hij weten dat Apple ‘zeer binnenkort’ zal handelen op dit gebied.

De vorige keer dat Gurman een dergelijke uitspraak deed richtte hij zich op de HomePod. Een dag nadat hij die tweet de wereld in slingerde verscheen de tweede-generatie van de speaker.



Nearly a year to the day after the announcement of the green iPhone 13, a new iPhone 14 color is indeed imminent. — Mark Gurman (@markgurman) March 6, 2023

Kans dat de gele kleurenvariant van de iPhone 14 deze week officieel wordt aangekondigd is dus best groot. In dat geval zal het toestel dan vanaf volgende week ook echt te koop zijn voor consumenten.

We hoeven uiteraard geen grote veranderingen aan de smartphone zelf te verwachten. Net als voorgaande jaren brengt Apple simpelweg een nieuw kleurtje op de markt.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2023 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Hoesjes krijgen frisse kleuren

Dat ligt volledig in lijn met het verhaal dat we gisteren brachten. Om zich goed voor te bereiden op het lenteseizoen, komt Apple binnenkort ook met een nieuwe lijn aan iPhone 14-hoesjes.

Kleuren van de hoesjes zijn gebaseerd op de lente en ogen dus lekker fris. Naast de cases voor de iPhone kunnen consumenten uiteraard ook een nieuwe lijn aan Apple Watch-bandjes verwachten.

