Waarom de Apple AR/VR voor flinke onenigheid zorgt bij het Apple-personeel

Het moet de nieuwe grote gadget worden van Apple: de Apple AR/VR-headset, oftewel de Reality Pro. Toch is er wat onenigheid bij de Apple-medewerkers. Niet iedereen is het eens met de ingeslagen koers.

AR/VR is naast AI op dit moment een heet onderwerp in de techwereld. Verschillende bedrijven zijn volop hun eigen brillen en software aan het ontwikkelen. Zo zet Facebook-moederbedrijf Meta vol in op de Metaverse en kwam PlayStation recent met de VR2. Ook Apple zit niet stil en komt met de Reality Pro.

De Apple AR/VR komt eraan, maar niet iedereen is er blij mee

Dat Apple met een eigen AR/VR-headset bezig is, is een publiek geheim. De gadget wordt waarschijnlijk tijdens de WWDC in juni onthuld en krijgt mogelijk de naam Reality Pro mee. De hele techwereld kijkt dan ook uit naar dat moment. Toch lijken een aantal Apple-medewerkers er anders over te denken.

Acht oud-Apple-medewerkers zijn naar The New York Times gestapt. Zij maken zich grote zorgen over de Reality Pro van Apple. En dat is opvallend te noemen. Normaal gebeurt dit nooit bij een nieuw product van de iPhone-maker.

Het grootste zorgenkindje volgens de medewerkers is de prijs van de nieuwe Reality Pro. Deze zou volgens de geruchten rond de 3.000 dollar liggen. Daarmee is Apple dus op zoek naar een bepaalde niche, aangezien de meeste mensen niet zomaar zo’n grote som geld op tafel leggen. Daarnaast vragen de oud-personeelsleden zich ook af wat het nut van het apparaat is en of er voldoende vraag zal zijn.

Torenhoge verwachtingen (maar niet van de medewerkers)

Volgens de medewerkers is Apple Apple niet meer. Vroeger was het bedrijf een oplossing voor een probleem. Dat is volgens hen niet zo met de Reality Pro, want welk probleem lost het precies op? Sommige werknemers zijn daarom zelfs opgestapt, omdat ze het nut er niet van inzien.

Andere ontwikkelaars zijn juist door Apple zelf ontslagen. Dit omdat het product onvoldoende vooruitgang maakt. Het product werd vijf jaar geleden al gepresenteerd aan leidinggevenden bij het bedrijf, maar is nog steeds niet op de markt verschenen.

Juist omdat de verwachtingen nu torenhoog zijn, moet Apple wel met iets heel goeds komen. Het bedrijf is er dan ook op gericht dat het apparaat uitblinkt op verschillende vlakken. Zo moeten videogesprekken er geweldig uitzien door top-avatars. Het bedrijf ziet net zoals Meta toekomst in VR. Daarnaast moet het erg comfortabel zitten en makkelijk te bedienen zijn.

Ook voor kunstenaars, ontwerpers en engineers moet het een geweldige accessoire worden. Voor hen moet het met de Reality Pro nog makkelijker worden om nieuwe ontwerpen te tekenen in 3D.

Dat is echter nog niet genoeg voor het bedrijf uit Cupertino. Het schakelt zelfs Hollywood-filmmakers in om aangepaste content te maken voor het apparaat. Een van die namen is Jon Favreau, de maker van The Mandalorian en de nieuwe versie van The Lion King.

Kan Apple van de Reality Pro een succes maken?

De prijs zorgt dus voor een vraagteken. Toch lijkt Apple daar ook al mee bezig te zijn. Naast het dure eerste model, zou het bedrijf later ook met een goedkopere versie willen komen. Maar is dit wel de juiste volgorde? Normaal komt Apple eerst met een normaal model en dan pas met een Pro of Ultra.

Apple lijkt er dus alles aan te doen om van het apparaat een succes te maken, maar desondanks is het voor een aantal medewerkers niet genoeg. De grote vraag is dan dus ook hoe het ontvangen zal worden door het publiek.