Zijn deze gelekte foto’s een eerste blik op Apple’s VR/AR-headset?

Er zijn mogelijk details gelekt over Apple’s langverwachte VR/AR-headset (Virtual- en Augmented Reality). Foto’s van MrWhite128, een beveiligd Twitter-account, die werden gerepost door MacRumors en 9to5Mac, tonen platte kabels die perfect in een set oogvormige VR/AR-brillen zouden passen.

Het is niet duidelijk wat de kabels precies doen, behalve het verbinden van de linker- en rechterkant van de headset. Er zijn echter ook foto’s gedeeld van een kabel met drie bolvormige secties, wat mogelijk een soort sensor of cameramodule zou kunnen zijn.

Apple’s VR/AR-headset: een eerste lek?

De geruchten over de Apple VR/AR-headset nemen de laatste tijd toe. Zo zou de headset onder andere kleurdoorlatende mogelijkheden hebben, waardoor gebruikers de echte wereld om hen heen kunnen blijven zien, zoals bij de Meta Quest.

De foto’s zijn weliswaar schetsmatig en het is niet duidelijk of ze daadwerkelijk van de VR/AR-headset zijn. De persoon die de foto’s heeft gedeeld heeft namelijk niet expliciet gezegd dat ze van een headset afkomstig zijn. De ribbonkabels lijken echter wel in een VR-bril thuis te horen.

Op de derde foto in de galerij zien we een lange kabel met sensoren erop die sterk lijkt op de microfoonarray van een eerste generatie HomePod.

Hoewel het niet raar zou zijn als Apple een vergelijkbaar ontwerp gebruikt voor een ander product, is het verstandig om deze foto’s met een flinke korrel zout te nemen.

Volledige focus op Augmented en Virtual?

Als de onderdelen wel echt zijn, dan zou dit het gerucht kunnen bevestigen dat Apple van plan is om de headset op WWDC 2023 aan te kondigen en nog voor het einde van dat jaar uit te brengen. Meestal komen er immers meer details naar buiten zodra het bedrijf begint met het opvoeren van de productie van de apparaten.

Dit zou ook overeenkomen met geruchten van vorig jaar dat Apple van plan was om de headset in maart 2023 in productie te nemen. Natuurlijk blijven we nog in speculatief vaarwater. Het gerucht zal waarschijnlijk pas bevestigd kunnen worden als de headset wordt uitgebracht en er inzicht gegeven wordt in de technologie, of als Apple een gedetailleerdere blik op de headset geeft tijdens een aankondiging.

Voorlopig kunnen we alleen maar speculeren over de mogelijkheden van deze interessant gevormde kabels en hoe deze passen in een VR/AR-headset die tot nu toe alleen nog maar bestaat in geruchten en conceptteken