Waterllama voor iPhone laat je genoeg water drinken op leuke

App Store Parels: je drinkt nooit te weinig met Waterllama op je iPhone

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag presenteert OMT-redacteur Jeroen Kraak je het ideale weerbericht. Maak kennis met Waterllama voor de iPhone.

Het klinkt zo simpel: drink genoeg water op een dag. Toch komen wij er vaak niet aan toe om de hoeveelheid die ons wordt aangeraden op te drinken. Met Waterllama is dat geen probleem meer. Deze kleurrijke app uit OekraĆÆne moedigt je aan om voldoende te drinken.

Wat er ook gebeurt: altijd blijven drinken

Het klinkt zo voor de hand liggend dat we elke dag voldoende water moeten drinken. Toch doen we het niet altijd, omdat we er niet op letten of omdat het ontzettend veel is. Er is gelukkig een app die je erbij helpt. Waterllama laat je genoeg drinken op een kleurrijke en leuke manier.

Per dag heeft een gezonde volwassenen 35 milliliter water nodig. Dat klinkt weinig, maar als je 80 kilo zwaar bent, betekent het dat je zo’n 2,8 liter nodig hebt. Dat is toch een flinke hoeveelheid, maar het helpt je wel om stress te verminderen, je productiviteit omhoog te krijgen en misschien niet onbelangrijk: waterdrinken helpt je om gewicht te verliezen.

Een app die alleen zegt dat je moet drinken begint natuurlijk al snel te vervelen. Daarom zorgt Waterllama voor een aantal leuke challenges. Daarmee kun je verschillende bijzondere karakters verzamelen. Kleurrijke lama’s: dat wil je toch?

Een gewone en premium-versie op je iPhone

Als je de premium-versie van de app gebruikt moet je aangeven wat je precies drinkt. Elke drank heeft zijn eigen kleur, waardoor je een kleurrijk geheel krijgt. Daarnaast geeft het ook een prima inzicht wat je in jouw lichaam stopt. Het helpt je daarmee ook aan te moedigen om bijvoorbeeld minder alcohol of cafeĆÆne te drinken.

Waterllama is helemaal gratis te gebruiken. Wil je echter premium-functies, waardoor de app je nog meer helpt, dan betaal je 2,99 euro per maand of eenmalig 7,99 euro. De app is hier te vinden.