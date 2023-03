Too Good To Go laat je via je iPhone goedkoop lekker eten scoren

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Too Good To Go geeft je flinke korting op je boodschappen

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag neemt OMT-redacteur Jeroen Kraak je mee in de strijd tegen voedselverspilling en laat jou ideale deals scoren die Too Good To Go zijn.

In de supermarkten en restaurants komen dagelijks ladingen verse producten binnen. Niet alles wordt op tijd verkocht waardoor er soms maaltijden, groente en fruit wordt weggegooid. Toch zijn ze niet over de houdbaarheidsdatum heen. Dat is natuurlijk hartstikke zonde, dus is het mooi dat jij daar met Too Good To Go op je iPhone iets aan kunt doen.

Dit is de Too Good To Go-app op je iPhone

Too Good To Go zorgt ervoor dat voedsel niet wordt verspeeld. Maaltijden en producten die dicht bij de houdbaarheidsdatum zijn, kun je daarmee redden. Het is ook nog eens goed voor je portemonnee, want je krijgt flinke korting via je iPhone.

In de app zetten winkels en restaurants wat voor producten ze overhebben. Deze bieden ze aan met flinke kortingen.

Vervolgens kun jij ze daar ophalen voor een laag prijsje. Denk bijvoorbeeld aan een zak met groente, brood van de bakker, of een maaltijd van een restaurant. Het is de ideale manier om geld te besparen en je helpt het milieu.

Zo werkt het

In de Too Good To Go-app op je iPhone zie je de winkels en restaurants in de buurt. Je selecteert zelf in de app naar wat voor producten jouw voorkeur uitgaat. Zo zie je alleen aanbiedingen die voor jou interessant zijn. In de app staat ook wanneer je de speciale ‘magic box’ kunt ophalen.

Als je de app wil gebruiken, moet je jezelf eerst registreren. Vervolgens selecteer je bij welke supermarkt, restaurant of bakkerij jij een box wil ophalen. Die reken je vervolgens via de iPhone-app met je creditcard af.

Too Good to Go is hier te downloaden!