TickTick is de App Store Parel die jou gaat helpen met plannen

App Store Parels: TickTick helpt jou je dag te organiseren

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps in de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. OMT-redacteur Dunke van Boekel heeft vandaag TickTick in de aanbieding. De app die je gaat helpen met het structureren van je dag.

Plannen blijft voor veel mensen nog weleens lastig. Nadat je geen huiswerk meer hoeft te maken voor school, of klaar bent met werken, heeft het leven nog genoeg in petto om je bezig te houden, en dat kan onoverzichtelijk worden. Gelukkig is er de App Store Parel TickTick, die je met een groot aantal features assisteert.

TickTick bomvol features

Het aantal features in deze App Store Parel is groot. TickTick is een organisatie-app die je dag opdeelt in taken op een to-do lijst. Daarbij is deze erg simpel te gebruiken. Je opent de app en kunt na het inloggen gelijk beginnen met het toevoegen van taken. Je voert de titel in, waarna je ook een beschrijving, tijd van de deadline, reminder en herhaling instelt. Zo stel je dagelijkse of andere reguliere reminders in.

Vervolgens kun je al deze taken ook toevoegen aan lijsten. Zo houdt de App Store Parel je activiteiten overzichtelijk, in plaats van ze allemaal bij elkaar te gooien. De reminders werken via de telefoon trouwens ook op locatie. Als je dus bijvoorbeeld een reminder instelt voor elke keer dat je vlakbij de supermarkt loopt, vergeet je misschien niet dat er boodschappen gedaan moeten worden.

Ook kun je op TickTick zogenaamde sub-tasks instellen, of een taak op hoge (of late) prioriteit zetten. Of wat dacht je van het toevoegen van tags aan je to-do’s? Op die manier maak je de zoekfunctie van de app nog handiger. En TickTick heeft een ingebouwde Pomo Timer zodat je consistent aan de slag kan gaan.

Maar hoeveel kost de (App Store) Parel?

Natuurlijk is er ook voor deze app een premium abonnement beschikbaar, al krijg je bij TickTick best toffe extra’s. Zo speel je bepaalde achtergrondgeluiden af als de Pomo Timer aan staat, maar ook kan de kalender focussen op je dag of week, in plaats van de hele maand.

Ook kijk je naar de activiteiten die rondom een taak gebeurden. Denk aan wanneer je bepaalde details toevoegt of wanneer je de taak afsluit. Daarbij krijg je toegang tot meer widgets die het makkelijker maken om vanaf je thuisscherm je dag in te plannen. Tevens nog een tip, gebruik de app samen met een notitieprogramma als Obsidian als je vaak dingen opschrijft. Zo behoud je overal dat overzicht.

Een abonnement op TickTick Premium gaat je jaarlijks 30 euro kosten, of 3 euro per maand, als je voor maandelijkse betalingen kiest.

TickTick is een erg uitgebreide app waar je zeker iets aan hebt, zowel als je al vrij gestructureerd werkt als wanneer je van plan bent minder chaotisch te worden. Probeer deze App Store Parel op iPhone, iPad en Mac apparaten.