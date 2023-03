Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: T-Minus neemt je iPhone mee de ruimte in

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps in de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag brengt OMT-redacteur Dunke van Boekel jullie dichter bij de sterren. Of nou ja, T-Minus doet dat.

De ruimte heeft een speciale soort aantrekkingskracht. Terwijl er nog genoeg is over onze aarde dat we nog niet weten, worden er miljarden euro’s geïnvesteerd in het onderzoeken van wat er zich buiten onze atmosfeer afspeelt. Wil je nou meer weten over die wereld van de ruimtevaart? De App Store Parel T-Minus voor je iPhone heeft het allemaal.

Een App Store Parel van buitenaardse proporties

Door de jaren heen hebben we als mensheid ontzettend veel rotzooi de ruimte ingeschoten. Vooralsnog lijkt het er ook niet op dat we daarmee gaan stoppen. T-Minus op je iPhone houdt bij wat bedrijven als SpaceX, NASA en consorten nou eigenlijk allemaal uitspoken.

Via T-Minus kun je de nieuwste lanceringen live bekijken (mits deze gestreamed worden), maar ook de 6.500 operaties daarvoor. En wanneer er zo’n nieuwe lancering plaatsvindt, stuurt de App Store Parel een notificatie naar je iPhone. Perfect als je dus vaker naar raketlanceringen wil kijken.

Maar daar houdt het voor T-Minus ook niet op. De app staat namelijk bomvol met extra informatie over alles omtrent ruimtevaart. Van astronauten tot ruimteschepen; er is ontzettend veel te ontdekken via deze App Store Parel voor de iPhone. Als extra reden om elke dag even te komen kijken, krijg je ook een Patch Trading Card wanneer je inlogt.

T-Minus, plus nog iets extra op je iPhone

Voor het gemak hoef je ook niet elke keer de App Store Parel te openen op je iPhone als je wilt weten wanneer de volgende lancering is. T-Minus heeft een handige widget waarmee je gewoon op je homescreen ziet wanneer je de popcorn in huis moet halen.

T-Minus is dus ideaal voor zowel fanatieke volgers van de ruimtevaart als voor degenen die gewoon zo nu en dan een lancering willen kijken op hun iPhone.