Pixelmator Pro is het ideale alternatief voor Photoshop op de Mac

App Store Parels: Pixelmator Pro maakt jouw foto’s schitterend op de Mac

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag presenteert OMT-redacteur Jeroen Kraak je Pixelmator Pro. Het ideale Photoshop-alternatief.

Normaal zoeken wij speciaal voor jou het internet af naar de beste apps voor jouw iPhone of iPad, maar dit keer kregen we vanuit ons forum de tip voor Pixelmator Pro voor de Mac. Wij zijn het zeker eens met forum-grootheid Ome Kor dat dit een ideaal alternatief is voor Photoshop.

Geen Photoshop maar Pixelmator Pro op Mac

Pixelmator Pro is een fotobewerkingsprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor de Mac. In dit programma heb je meer dan vijftig tools om jouw foto’s of tekeningen zo mooi mogelijk te maken. De app scoort daarom ook ontzettend hoge beoordelingen in de App Store.

Doordat de app echt alleen voor de Mac gemaakt is voelt alles heel natuurlijk aan. Hij ondersteunt dan ook bijna alle macOS-functies.

Door machine learning is het met Pixelmator Pro heel makkelijk om bijvoorbeeld de achtergrond van een afbeelding te verwijderen, een resolutie te verhogen en ruis te verwijderen. Ongewenste objecten verwijder je dan weer heel makkelijk met de speciale reparatietool.

Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar de kracht van Pixelmator Pro is de eenvoud. De menu’s en toepassingen zijn allemaal vrij simpel te begrijpen waardoor je geen urenlange tutorials hoeft te kijken. Toch heb je flink wat uitgebreide opties om jouw afbeelding nog beter te maken.

Ben je niet zo creatief? Dan kun je prachtige designs maken door één van de meer dan tweehonderd templates te gebruiken die gemaakt zijn door Pixelmator Pro. Deze zijn er in allerlei verschillende soorten: van posterformaat tot een post voor je social media.

De ideale deal voor de amateurfotograaf

De app is dan ook vooral bedoeld voor de amateurfotograaf die het maximale uit zijn foto wil halen. Zo kun je maar aan één foto tegelijkertijd werken, in plaats van tientallen tegelijk zoals bij Photoshop. Toch is die laatste optie voor de meesten van ons niet nodig.

Het fijne aan Pixelmator Pro is dat deze goedkoper is dan Photoshop voor je Mac. Voor de app betaal je eenmalig 59,99 euro, terwijl je voor Photoshop een maandelijks abonnement moet afsluiten.