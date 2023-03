Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Pillow zorgt ervoor dat je beter slaapt

De redactie van One More Thing vliegt dagelijks over het internet om je de leukste apps in de App Store te presenteren. Ideaal voor je iPhone, iPad, Mac of Apple TV. Vandaag vertelt OMT-redacteur Jeroen Kraak je alles over Pillow, de app die je helpt om beter te slapen.

Wij mensen zijn natuurlijk allemaal verschillend, maar als er een ding is wat we allemaal met elkaar gemeen hebben, dan is het wel slapen. Daar komen we echt niet onder uit. Een goede nachtrust is ontzettend belangrijk, maar soms is het ook verdomd lastig om dat voor elkaar te krijgen. Pillow, dat te vinden is in de App Store, helpt je erbij.

Beter slapen met Pillow

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom je niet goed slaapt. Het kan natuurlijk zijn dat je stress ervaart, of simpelweg te veel cafeïne hebt gedronken. Toch loont het de moeite om goed naar je slaap te kijken en deze te analyseren. Daarvoor heb je verschillende apps die dat voor je kunnen doen, maar Pillow uit de App Store is een van de beste.

De meeste slaaptrackers gebruik je via je Apple Watch. Dat kan met Pillow ook, maar het mooie is dat deze app je ook werkt wanneer je geen Apple Watch hebt. Deze App Store Parel is namelijk ook te gebruiken met alleen een iPhone. Hiervoor leg je de telefoon op het matras vlakbij jouw kussen.

Pillow houdt de hele nacht de verschillende fases van slaap in de gaten. Deze App Store Parel merkt op wanneer je rust krijgt en hoe rustgevend deze fase is. Het kan bovendien zelfs snurken en slaapapneu registreren.

Doordat Pillow jouw slaap registreert, kan deze App Store Parel je specifiek wakker maken op het lichtste moment in je slaapfase. Zo voel je jezelf minder slaperig wanneer je opstaat en kan je de dag extra fris beginnen en dat is natuurlijke verrekte handig. Zo hang je niet half slaperig onder de douche om wakker te worden.

Kortom, Pillow is de ideale app om je slaap te verbeteren of als je gewoon nieuwsgierig bent naar je slaapgewoontes. Je kunt de app hier downloaden in de App Store.