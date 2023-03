Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Obsidian maakt jouw notities overzichtelijk

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps in de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag introduceert OMT-redacteur Dunke van Boekel jullie aan Obsidian, en hoe je door de vele opties navigeert.

We schrijven steeds vaker informatie op in de notities van onze iPhone. Boodschappenlijstjes, checklists en afspraken maar ook interessante informatie, recepten of andere ideeën kunnen we makkelijk opschrijven. De App Store Parel Obsidian is daarin dan ook zeer behulpzaam.

Obsidian biedt overzicht in de chaos op je iPhone

Als je de iPhone-app hebt geïnstalleerd maak je jouw eerste ‘vault’ aan. De vault functioneert eigenlijk als de Finder of File Explorer zoals je die op laptops en PC’s zal vinden. Binnen de vault kun je mappen en bestanden aanmaken en vervolgens samenvoegen of verdelen. Alles staat dan in een fijne lijst waar je makkelijk in kunt navigeren, en natuurlijk kunt zoeken naar specifieke bestanden.

Ook is het in deze App Store Parel mogelijk om verschillende vaults aan te maken. Handig als je bijvoorbeeld een onderscheid wilt maken tussen werk- of schoolgerelateerde notities en meer persoonlijke projecten. Het veranderen van vault gaat dan ook zeer simpel. Je drukt op het icoontje en tikt een nieuwe kluis aan. Obsidian werkt erg intuïtief.

De vrijheid om jouw opties te kiezen, en plug-ins!

Waar Obsidian daarentegen het meeste in uitblinkt, is de hoeveelheid vrijheid die je hebt in wat je wilt toevoegen (of weghalen) op je iPhone. Zo is er in de toolbar tijdens het schrijven een optie voor het toevoegen van een lijn code, maar als je daar geen gebruik van maakt kun je die optie heel simpel weghalen.

Ook leuk: je kunt het uiterlijk van Obsidian aanpassen door het thema te veranderen. Er zitten een aantal hele toffe opties tussen, hoewel misschien niet alles even goed is geoptimaliseerd voor de iPhone.

De andere manier om deze App Store Parel te personaliseren is door het toevoegen van plug-ins. Er zijn daarbij de opties die zijn ingebouwd (Core plugins) maar degene die de ervaring het meest aanpassen vind je bij de Community plugins. Deze zijn dus door de community zelf gemaakt en maken Obsidian helemaal de moeite waard. Persoonlijk raad ik Excalidraw en de Icons Plugin aan.

Een paar extra opties voor je pegels

Al het bovenstaande is volledig gratis en zonder een account te gebruiken. Obsidian biedt wel een paar extra opties aan, zoals Obsidian Sync voor 10 euro per maand. Op die manier synchroniseer je jouw notities tussen apparaten. Gewoon op je MacBook verder met waar je op de iPhone gebleven bent.

Voor 20 euro per maand heb je dan nog Obsidian Publish. Met deze feature van de App Store Parel kun je bepaalde notities op het internet publiceren als een website.

Eigenlijk dus in het kort: Obsidian geeft jou de mogelijkheid om jouw notities op een overzichtelijke en persoonlijke manier weer te geven dankzij een fijne interface en een groot scala aan plug-ins.