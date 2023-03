Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Memorizer op iPhone laat je niks meer vergeten

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. OMT-redacteur Dunke van Boekel vertelt jullie vandaag meer over Memorizer, de app waarmee je alle leuke dingen in het leven niet meer vergeet.

Er is zoveel leuks te doen in het leven! Van films kijken tot reizen, er zijn genoeg ervaringen die je bij zullen blijven in je tijd op deze aardbol. Zelfs met zoveel om te doen kan het daarentegen wel eens zijn dat je iets vergeet. Daarom is daar Memorizer op iPhone.

Memorizer maakt lijstjes

De iPhone-app laat je meteen een aantal lijstjes aanmaken met onderwerpen waar je interesse in hebt. Denk aan films, muziek, steden die je wil bezoeken, dat soort dingen. Vervolgens voeg je elementen toe, dus bijvoorbeeld een film of stad waar je geweest bent. Schrijf op wat je ervan vindt, geef het een cijfer en misschien zelfs de plaats die je met dit onderwerp associeert en voila!

Waarin Memorizer op iPhone voornamelijk straalt daarentegen, is het sociale aspect. Vergelijkbaar met Letterboxd kun je op Memorizer van alles delen met de community, of gewoon alleen aan vrienden als je dat zo wenst.

Zie wat iemand gekeken of gelezen heeft, of waar ze geweest zijn en voeg dat aan je to-do list toe. Maar ook als je van iemand een tip krijgt (je weet wel, via een gesprek) schrijf je het zo op, waarna je het markeert als to-do in de iPhone-app.

Al je herinneringen op je iPhone

Onder andere door het toevoegen van je eigen foto’s kun je de items in je lijstje vrij persoonlijk maken. Ook link je dus bepaalde dingen aan herinneringen. Voeg bijvoorbeeld een foto van de vakantie naar Noorwegen met je partner toe, of schrijf op dat je een boek van een maatje gekregen hebt. Het kan allemaal op de iPhone-app.

Met Memorizer kun je dus alles wat je gedaan hebt en nog wil doen toevoegen en terugkijken. Het werkt simpel, snel en is leuk om met je vriendengroep te doen. Absoluut het proberen waard dus.