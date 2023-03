Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Letterboxd is je beste filmvriendje op iPhone

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps in de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of AppleTV. Vandaag kon OMT-redacteur Dennis Mons het niet laten om één van zijn favorieten langs te laten komen, want als filmliefhebber is hij helemaal smoorverliefd op Letterboxd.

Als je heel veel films kijkt, kan het soms best een uitdaging zijn om iets nieuws te vinden. Of zelfs als je maar sporadisch films kijkt, kan dat probleem al net zo groot zijn. Letterboxd is dan de beste manier om leuke nieuwe dingen te vinden.

Letterboxd op iPhone is een perfecte App Store Parel

Als filmfan kan je gewoon niet om Letterboxd heen. De iPhone-app stelt je in staat om de films die je hebt bekeken te registreren en te beoordelen, filmlijsten te maken en nieuwe films te ontdekken om te kijken.

Een van de toffe dingen van deze App Store Parel is de mogelijkheid om aangepaste filmlijsten te maken. Je kunt op je iPhone lijsten maken van je favoriete films, films die je wilt kijken of zelfs lijsten van films gebaseerd op een specifiek thema of genre. Deze Letterboxd-functie maakt het gemakkelijk om bij te houden welke films je hebt bekeken. Aan de hand daarvan krijg je aanbevelingen die je ook met anderen kan delen.

Wat Letterboxd is zo ontzettend tof maakt, is de community. Je kunt andere gebruikers volgen en zien welke films ze hebben bekeken en beoordeeld. Je kunt ook commentaar geven op hun recensies en discussies starten over films die je samen hebt bekeken. Dit creëert een gevoel van gemeenschap onder filmliefhebbers in deze App Store Parel.

De iPhone-app biedt ook een nieuwsfeed die laat zien wat je vrienden kijken. Ook zie je welke films momenteel populair zijn in de Letterboxd-community en welke nieuwe films aan de app zijn toegevoegd. Hierdoor blijf je op de hoogte van de laatste filmtrends en nieuwe films om aan je watchlist toe te voegen.

Word ook filmcriticus!

Deze App Store Parel heeft ook een ingebouwd beoordelingssysteem, waarmee je films op een vijfsterrenschaal kunt beoordelen. Deze functie in Letterboxd helpt je bij het bijhouden van de films waarvan je het meest hebt genoten. Bovendien kun je geschreven recensies toevoegen aan je filmbeoordelingen als een echte filmcriticus, wat anderen kan helpen beslissen of ze een bepaalde film wel of niet willen bekijken.

Met andere woorden: Letterboxd is een briljante app op je iPhone voor filmliefhebbers die films willen bijhouden, nieuwe films willen ontdekken én erover willen babbelen met andere filmfans.