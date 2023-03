Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: PocketTube is de onmisbare YouTube-app voor iPhone en MacBook

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag onderbreekt OMT-redacteur Dunke van Boekel zijn binge van Star Wars-trailers om jullie te vertellen over PocketTube. Dé app om je YouTube-ervaring mee te stroomlijnen.

YouTube staat bomvol content, en dat wordt ook niet minder. Elke minuut worden er zo’n 2.500 nieuwe videos geüpload, dus er is eigenlijk altijd wel iets te bekijken. Maar met zoveel content is het nog wel eens lastig om uit te vogelen wie er nou eigenlijk wat maakt. We houden van overzicht, en PocketTube biedt dat.

Met PocketTube maak je groepjes aan op je iPhone en Macbook

De iPhone-app en Mac-extensie laten je groepen aanmaken waarin je vervolgens de YouTube-kanalen waarop je geabonneerd bent kunt indelen. Maak bijvoorbeeld een groep aan voor Tech-nieuws en voeg het YouTube-kanaal van WANT en Corridor Crew toe. Vervolgens kun je deze groep openen en staan de video’s van alleen deze kanalen voor je op een rijtje.

Daarbij laat PocketTube op iPhone je in die specifieke groep filteren op lengte en datum van release van de video. Maar ook of iets een daadwerkelijke upload is, een livestream, short of opkomende première. Hartstikke makkelijk navigeren dus!

Ook is er een PocketTube-extensie beschikbaar voor browsers op je MacBook. Deze extensie is gewoon geïntegreerd met de YouTube website en voegt naast de functies van de app ook een soort dashboard toe waarop je verschillende afspeellijsten, groepen en kanalen uitlicht. Zo zie je onmiddellijk of jouw favoriete YouTuber iets nieuws online heeft gezet.

Een overzichtelijker YouTube

Er zijn nog een aantal extra functies die beschikbaar zijn voor mensen die doneren aan de maker van de iPhone-app. Dat bedrag komt neer op 3,42 euro per maand of 34 euro voor een jaar. In ruil voor je centen krijg je de mogelijkheid om subgroepen toe te voegen (denk bijvoorbeeld aan nieuws- of comedy-kanalen die vergelijkbare onderwerpen behandelen) aan groepen op PocketTube.

Ook wordt het na de donatie mogelijk om video’s te sorteren via tags. Tik op je MacBook gaming aan, en je krijgt alle gaming gerelateerde video’s te zien van de kanalen waar je op geabonneerd bent. PocketTube maakt het zo lekker makkelijk om rustig door YouTube te zoeken wat je gaat kijken.

Je vindt de app hier.