5 App Store Parels die niet misstaan op je iPhone en Mac

De App Store Parels van de week: Spark Mail, Feeeed en meer op je iPhone

Elke week lichten we bij OneMoreThing een aantal apps uit die niet zouden misstaan op jouw iPhone, iPad of Apple Watch. Voor jouw gemak zetten we deze App Store Parels aan het einde van de week nog even op een rijtje.

Deze week hadden we weer een aantal prachtig glimmende parels voor je uit de App Store gevist. Van makkelijker mailen tot het bouwen van een eigen nieuwsfeed.

De App Store Parels van week 12 2023

Met het verzamelen van mailboxes, groeperen van content op YouTube, het bouwen van een eigen nieuwspagina, het opbrengen van oude herinneringen en het consistent uitvoeren van activiteiten. We hadden deze week weer veel goeds uit de App Store gehaald. Lees hieronder alles nog uitgebreid even door.

#1 Spark Mail op iPhone

Zeker als je meerdere mailboxen hebt om rekening mee te houden is Spark Mail ontzettend nuttig. Deze app zet al je e-mails van alle inboxen op een rijtje en heeft daarnaast nog een flink aantal extra features.

Denk bijvoorbeeld aan het snoozen en inplannen van mails, het automatisch categoriseren van inkomende mails en (mits je premium hebt) e-mails sorteren op prioriteit. Spark Mail zit bomvol features die jij gewoon kunt gebruiken.

#2 PocketTube

Als je nou ontzettend veel YouTube kijkt kan PocketTube je nog best goed helpen. De iPhone-app (en browser-extensie) laat je kanalen opdelen in groepen en deze groepen apart bekijken. Zo kun je altijd zien wat er nieuw is binnen een bepaald onderwerp.

Met ook een erg fijn dashboard voor het indelen van je favoriete kanalen, groepen en playlists is deze app zeker een kijkje waard.

#3 Feeeed

Heb je nou genoeg van nieuws-pagina’s zoals die van Google Nieuws? Dan kun je met Feeeed op iPhone je eigen homepage indelen met sites, subreddits en nieuwsbrieven die jij interessant vindt.

Maar dat is niet alles, Feeeed op iPhone biedt nog een flinke waslijst aan extra features aan tegen de fantastische prijs van… niks! Bekijk de app hier.

#4 Memorizer op iPhone

We hebben allemaal herinneringen die ons dierbaar zijn. Of die nou gerelateerd zijn aan een plaats, film of wat dan ook maakt niet uit voor Memorizer. De app laat je allerlei soorten notities toevoegen en een rating geven. Zo maak je een to-do list en tegelijkertijd verzamel je al je fijne herinneringen op één plek. Zeker de moeite waard dus.

#5 HabbitKit

En als laatste, HabbitKit. Deze iPhone-app maakt kleurrijke tabellen die je zelf invult door elke dag jouw gekozen ‘habit’ aan te vinken. Het is een simpel concept dat je uitgebreid personaliseert. Je kunt meteen aan de slag, en later de app nog een beetje uitbreiden met de Premium features. Check de app hier.