App Store Parels: IFTTT zorgt dat je niets meer vergeet op jouw iPhone

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps in de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag introduceert OMT-redacteur Dunke van Boekel jullie aan ‘If This Then That’ (IFTTT). Dé app om je iPhone mee te automatiseren.

Is het begin van jouw dag nou gevuld met het aan- en uitzetten van bepaalde instellingen, of moet je zo nu en dan een post op zowel Twitter als instagram plaatsen? Voor dat en meer ben je bij IFTTT aan het juiste adres.

Ik doe dit, de iPhone doet dat

Deze App Store Parel brengt namelijk een zekere mate van automatisatie naar jouw iPhone met behulp van zogenaamde applets. Deze applets ‘linken’ eigenlijk twee gebeurtenissen aan elkaar.

Stel dat je vaak vergeet je mobiele data uit te zetten als je thuis aan je Wi-Fi netwerk bent verbonden. Op IFTTT staat een applet waarmee de app je automatisch een notificatie stuurt wanneer je met het netwerk verbind. Zo weet je dus dat de mobiele data uit kan.

Iedereen maakt applets op IFTTT

Het nut van dit soort features is ook zeker niet onder de radar van grote bedrijven gevlogen. Velen hebben hun eigen applets gecreëerd (ook Philips Hue, bijvoorbeeld). Denk aan Instagram, die een applet heeft gemaakt waarmee de foto die je op het platform post ook meteen op Twitter wordt geplaatst, in plaats van alleen een link naar de post.

Je kunt zelfs ook je eigen applets maken in je iPhone. Onderaan in de app staat de ‘Create’ knop. Als je daarop drukt, kun je een trigger selecteren (neem bijvoorbeeld je batterij die op vijftien procent staat) en wat er dan gebeurt (een bericht naar een Discord kanaal of gewoon een notificatie).

Wat krijg je met een abonnement?

Natuurlijk heeft ook IFTTT een abonnementenservice waarmee je extra opties krijgt. Je kunt nog altijd oneindig veel gepubliceerde applets toevoegen, maar het aantal dat je zelf kunt maken is gelimiteerd tot 2. Met een Pro abonnement maak je er twintig, maar met Pro+ zit daar geen limiet meer op.

Verder werkt de Pro versie van de app sneller, met exclusieve triggers en responses vanuit de apps op je iPhone. Ook voeg je met Pro meerdere stappen toe aan de applets die je zelf maakt.

IFTTT Pro gaat je zo’n 2,50 euro per maand kosten, waar Pro+ het dubbele uit je bankrekening klopt. Het is het waard om te melden dat naast het in elkaar schroeven van oneindig veel applets, het Pro+ abonnement meer voordelen biedt voor serieuze ontwikkelaars.

Heb jij dus zin om jouw digitale leven makkelijker te maken? Met de App Store Parel IFTTT kom je al een heel eind door jouw iPhone jouw werk voor je te laten doen.