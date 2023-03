Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: iConnectHue geeft jou volledige controle over je Philips Hue-apparaten

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps in de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag gaat OMT-redacteur Dunke van Boekel jullie vertellen over iConnectHue, en waarom de app ideaal is voor het controleren van Philips Hue-lampen in jouw huis.

Philips Hue heeft een flink assortiment aan producten waar jij jouw omgeving mee inkleurt. Of dat nou het hele huis of gewoon één specifieke kamer is. Met iConnectHue kun jij deze ruimtes nog verder personaliseren.

De voordelen van iConnectHue

Er zijn natuurlijk al een aantal apps waarmee je de apparaten van Philips Hue bestuurt, maar iConnectHue heeft in dat opzicht een stuk meer opties dan de officiële Philips Hue app. Als je daar dus niet genoeg aan hebt, is deze App Store Parel misschien wel de moeite waard.

Het groeperen van lichten in iConnectHue gaat vrij diep. Je kunt lichten uit andere groepen toevoegen aan een andere groep, of kamers en zones groeperen. Daarbij is het mogelijk om bepaalde animaties in te stellen voor je Hue-lampen en met de ‘Discotainment’ feature worden je lampen gesynchroniseerd met de beat van de muziek. Dit gaat via de microfoon op je iPhone of iPad.

Ook is er in deze App Store Parel veel ruimte voor het instellen van je accessoires. Denk aan de dimmer switch of bewegingssensor. Voor deze producten kun je bijvoorbeeld specifieke tijden instellen waarin ze werken.

Vele opties zijn ook te selecteren in de widgets die iConnectHue aanbiedt. Die zijn ook een stuk uitgebreider dan de versies van Philips Hue zelf, met de optie om timers in te stellen en het aan- en uitzetten van bewegingssensors.

De kosten naast je Philips Hue lampen

Voor 5 euro is iConnectHue te installeren op jouw iPhone en iPad, maar let er wel op dat bepaalde features binnen de app ook apart moeten worden aangeschaft. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Discotainment’ feature. (En de producten van Philips Hue zijn al niet goedkoop).

Daarentegen wordt de app wel regelmatig geüpdatet en worden nieuwe Philips Hue-apparaten razendsnel beschikbaar om toe te voegen.

Of jouw hele huis dus volstaat met Philips Hue-lampen of dat het alleen in de slaapkamer is, maakt niet uit. Met de App Store Parel iConnectHue haal je heel veel meer uit deze lampen.