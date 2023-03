HabitKit op je iPhone maakt je op unieke wijze veel productiever

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: hou je aan je goede voornemens met HabitKit op iPhone

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. OMT-redacteur Dunke van Boekel tikt vandaag weer een dag van deze rubriek schrijven af op HabitKit. Wellicht komt deze jou ook van pas.

Er zijn bepaalde dingen die je gewoon een aantal keer moet herhalen om er echt een gevoel voor te krijgen. Neem gitaar spelen, dat leer je niet in één dag, dus moet je oefenen. HabitKit helpt jou die consistentie te behouden. Bijvoorbeeld om elke dag een stukje te schrijven in Obsidian.

HabitKit op iPhone laat je consistentie zien

Wanneer je HabitKit opstart krijg je de optie om een habit aan te maken. Je vult simpelweg de titel in, een eventuele beschrijving en kiest een icoontje. Je kunt ook een kleur kiezen voor de tabel, of je een reminder wil op een bepaald tijdstip als de habit nog niet is aangetikt. Ook helpt het je bij hoe vaak je per week of maand de activiteit wil uitvoeren.

Vervolgens is het aan jou om elke dag jouw activiteit uit te voeren, HabitKit op iPhone te openen en op het vinkje naast de habit te drukken. Vervolgens wordt een blokje ingekleurd en zie je hoeveel progressie je maakt.

De bedoeling is dat je gemotiveerd raakt door zowel een gebrek aan blokjes (want het ziet er leuker uit als die zijn ingekleurd) als door de ‘streak’ die je opbouwt. Die wil je natuurlijk niet verliezen op je iPhone.

Simpliciteit is fijn, maar er is iets meer

De app is zeer simpel te gebruiken, wat natuurlijk heerlijk is. HabitKit Pro biedt je nog een aantal extra functies, maar gratis zijn die niet. Dit gaat je 1,19 euro per maand, 7,49 euro per jaar, of eenmalig 22 euro kosten.

In ruil voor je dukaten krijg je dan een onbeperkt aantal habits om toe te voegen op je iPhone (met de onbetaalde versie kun je er maximaal 4 maken). En je ex- en importeert al jouw informatie naar een nieuw apparaat.

HabitKit is een App Store Parel die absoluut niet misstaat op jouw iPhone als je consistentie wil in het leren van van nieuwe activiteiten.