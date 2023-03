Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Feeeed laat jou je eigen nieuws indelen op je iPhone

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. OMT-redacteur Dunke van Boekel geeft jou vandaag met Feeeed de bouwblokken voor jouw eigen nieuwsfeed.

We worden tegenwoordig constant bekogeld met nieuws. Op Twitter en Facebook zien we headlines voorbij komen en apps als Google News schotelen ons alles voor dat we leuk vinden. Dat wordt allemaal bepaald door een algoritme, maar wat als we zelf het heft in handen willen nemen?

Bouw een eigen homepage met Feeeed

In plaats van dat een algoritme jouw nieuwspagina indeelt, kun je dat met Feeeed op je iPhone zelf doen. Elke nieuwswebsite volg je via RSS of Twitter, zodat de nieuwste artikelen op een zogenaamde “card” terecht komen. Je stelt ook in of Feeeed alle berichten op chronologische of een gevarieerde wijze presenteert.

Binnen de iPhone-app kun je ook een lijst aanmaken met artikelen die je nog wil lezen, en subreddits toevoegen om daar de top posts van te bekijken binnen Feeeed.

Daarbij is de app gewoon te gebruiken zonder account en staat alles op je iPhone. Geen abonnementen waar je aan vast zit, gewoon lekker scrollen en nieuws lezen.

Er valt nog meer uit de iPhone-app te halen

Ondanks dat je dus niks hoeft te betalen voor de app zitten er nog meer features in die de moeite waard zijn om te benoemen. Denk bijvoorbeeld aan het linken van je Gmail-account zodat je nieuwsbrieven leest in de app. Of de Feeeed stappenteller, weer-updates en flashcards die toe te voegen zijn.

Daarbij kun je ook reminders toevoegen binnen de iPhone-app, zodat je niet vergeet de cavia’s te voeren tijdens het scrollen. Voor een persoonlijke toevoeging is er ook een optie om ‘photo-flashbacks’ toe te voegen, want ja, best geinig toch?

Feeeed is een zeer fijne nieuwsapp die je geheel zelf in kan delen en je nog een paar hele fijne extra features aanbied.

