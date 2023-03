Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Clearspace helpt je met social media-verslaving

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps in de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag heeft OMT-redacteur Dunke van Boekel namelijk Clearspace voor je in petto. Deze app gaat je helpen met social media-gebruik.

Het is overduidelijk dat social media als Instagram, Twitter en TikTok een grote rol spelen in onze levens. Menig mens verliest uren aan het scrollen van filmpje naar filmpje of van foto naar foto, wat natuurlijk leuk is (zo kom je nog eens te weten dat er een gele iPhone 14 aan komt), maar soms gaan er ook dingen onder lijden. Daar helpt deze App Store Parel mee

Clearspace laat je even ademen

Om meer grip te krijgen op de uren die je op sociale media besteed laat Clearspace je een aantal apps selecteren waar je dagelijks een limiet op wilt zetten. De app werkt in dat opzicht op vergelijkbare wijze als de app-timers die je op Android-apparaten vindt.

Zodra je de apps hebt geselecteerd stel je een tijdslimiet in, waarna de App Store Parel je uit de app trekt als de tijd om is. Tijd blijft tikken, en het doel is dan ook om te zorgen dat je niet zo impulsief apps opent. Ook kun je simpelweg wanneer je de app opent een timer zetten van 5 tot 15 minuten.

Ook zorgt Clearspace ervoor dat je minder vaak een app opent, om die dan meteen weer af te sluiten en ‘m dan weer op te starten (het is ons allemaal wel eens gebeurtd) door een limiet te zetten op hoe vaak je de app dagelijks kunt openen.

Doomscrolling niet meer door deze App-Store Parel

Doomscrolling is het proces van zoveel negativiteit tot je nemen op social media dat je er fysiek niet meer lekker van wordt. De apps zijn ontworpen om ons geïnteresseerd te houden zodat we door blijven aangaan, maar dat kan dus negatieve gevolgen hebben.

Clearspace biedt daarom een vrij simpele functie aan. Wanneer je een social media-app opent verschijnt er een scherm waarop een cirkeltje begint te vormen. In het middelpunt staat simpelweg: “Breath”. Door even adem te halen helpt de App Store Parel je even te kalmeren, voor het geval je weer een gat van ellende in duikt.

Clearspace is beschikbaar op de App Store op je iPhone of iPad, en als Chrome-extension.