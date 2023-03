Carrot Weather is de meest grove weer-app op jouw iPhone

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Carrot Weather is de beste weer-app voor je iPhone

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag presenteert OMT-redacteur Jeroen Kraak je het ideale weerbericht. Maak kennis met Carrot Weather.

Het weer is wellicht het onderwerp waarover we het meest praten. Het is de ideale gespreksstarter voor small talk. Vaak lopen we erover te klagen, maar dat is echt niet meer nodig. Carrot Weather tovert zelfs in grootste regenbui een lach op je gezicht.

Dit is Carrot Weather voor op je iPhone

Carrot Weather wordt door velen gezien als de beste weer-app die er bestaat. Vergeet dus Buienradar en laat je meenemen in de humoristische denkwijze van de makers. Zo kun je bijzondere achievements halen. Deze krijg je wanneer je jouw eerste regen op je hoofd krijgt en zelfs als je een plaats vindt waar waarschuwingen is voor bosbranden.

Het leuke is dat Carrot Weather nu ook een AI chatbot heeft die je kunt vragen naar het weer. Waarschijnlijk krijg je wat beledigingen terug. Overigens moet je dan wel eerst lief genoeg zijn tegen de app. Je krijgt alleen toegang tot de Chatbot als je een hartje hebt gekregen. Hiervoor kun je ‘m zelfs prijzen via een spraakbericht.

Zoals je ziet is de app erg interactief. Het won daarvoor zelfs een Apple Design Award in 2021. Verder kreeg Carrot Weather ook nog een compliment voor het visuele aspect.

De weer-app met verschillende persoonlijkheden

Vind je de huidige persoonlijkheid van Carrot Weather niet goed? Dan kun je altijd nog kiezen uit verschillende varianten. Onder hen een cowboy en piraat. Er is zelfs een fake news-mode waarin de chatbot je gewoon compleet negeert en allemaal onzin loopt te verkondigen.

Carrot Weather is dus meer als een weer-app alleen. Het is de ideale app om jezelf te vermaken met droge humor.

Carrot Weather voor je iPhone kun je eerst een maand gratis uittesten. Daarna kost de dienst je 21,99 euro per maand. De app is hier in de App Store te vinden.