App Store Parels: met Bobby krijg je grip op je abonnementen

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps in de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag heeft OMT-redacteur Dunke van Boekel afgesproken met Bobby, waarmee je meer inzicht krijgt op de abonnementen die je afsluit.

We worden tegenwoordig helemaal platgegooid met abonnementen. Natuurlijk streamingdiensten, maar ook vele apps, websites en andere systemen maken er gebruik van. Er gaat veel geld in zitten, al is het niet altijd goed te zien hoeveel dat nou eigenlijk is. Gelukkig is daar App Store Parel Bobby voor iPhone.

Bobby: iPhone-app zet abonnementen op een rij

De App Store Parel van vandaag laat je al die abonnementen op een rijtje zetten, wat nog wel eens tot een pijnlijke realisatie kan leiden. Bobby zet al je abonnementen onder elkaar en laat onderaan het iPhone-scherm zien hoeveel je per maand kwijt bent. Door daarop te tikken zie je vervolgens ook de totale kosten over het hele jaar.

Het gebeurt ook dat we geabonneerd zijn op een dienst die we niet, of nauwelijks meer gebruiken. Als je dan vergeet de dienst af te zeggen moet je alsnog gewoon betalen. Bobby laat zien wanneer er weer geld van je rekening getrokken wordt en de iPhone-app stuurt dan ook notificaties. Zo kun je lekker besparen.

Daarbij is het uiterlijk van Bobby ook gewoon erg gelikt. De App Store Parel ziet er goed uit, en is in elk land prima te gebruiken, gezien het verschillende valuta van bepaalde abonnementen automatisch omrekent.

Nog meer features in deze App Store Parel

Nog een fijne functie van Bobby: het verdelen van iPhone-apps in categorieën. Je kunt elk abonnement indelen. Zo kunnen Apple TV+, Spotify, etcetera bij streamingdiensten, en IFTTT Premium in de lijst met apps waar je op geabonneerd bent.

Ironisch genoeg kun je ook voor Bobby een premium abonnement afsluiten. Het geeft je dan toegang tot synchronisatie met iCloud, custom thema’s en laat je de app openen met je gezicht of een wachtwoord. Je voegt maar 5 abonnementen toe, tenzij je eenmalig een euro neerlegt. Dan kun je een onbeperkt aantal abonnementen in de lijst gooien.