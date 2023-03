Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Beedone maakt met AI een spel van je routine op iPhone

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. OMT-redacteur Dunke van Boekel gaat het vandaag hebben over Beedone, een AI die een spelletje maakt van jouw activiteiten.

Een to-do lijstje maken kan al een vrij flinke eerste stap zijn, maar vervolgens is het ook nog eens de bedoeling dat je je eraan houdt. Dat kan al lastig zijn, maar gelukkig is de App Store Parel Beedone er op de iPhone en iPad, en die gaat je daarbij helpen.

Een AI op je iPhone of iPad maakt het makkelijker

Met Beedone maak je van alle taken een quest zoals je die in een videogame tegen zou komen. De AI ‘leest’ wat je hebt opgeschreven en genereert daar een icoontje bij. Wanneer je de taak aanvinkt krijg je XP-punten waarmee meer functies binnen de iPhone- en iPad-app vrijgespeeld kunnen worden.

De eerste feature die je vrijspeelt in deze App Store Parel laat je bepaalde ‘habits’ toevoegen. Eigenlijk gewoon enkele activiteiten die je regelmatig wilt blijven uitvoeren. Denk daarbij aan het dagelijks bewonderen van je prachtige gele iPhone 14. Uiteindelijk krijg je ook features als het zetten van een timer en het laten opsplitsen van taken (dat doet de AI voor je).

Beedone en pak je beloning met deze App Store Parel

De XP die je tijdens het doen van je taken meepikt gebruik je niet alleen om nieuwe features to ontgrendelen. XP wordt omgezet in punten die je vervolgens weer kunt gebruiken voor beloningen. Deze kun je ook weer zelf instellen, of je kunt met 1000 punten een AI-artwork van je week laten maken.

De iPhone- en iPad-versie van deze App Store Parel is gratis te gebruiken en heeft ook geen abonnement waar je aan vast zal zitten. Volgens de ontwikkelaar is de app zo gemaakt dat hij makkelijk nieuwe features kan implementeren, waarschijnlijk door het gebruik van AI. Beedone zal je in ieder geval lekker motiveren om aan de slag te gaan met je to-do lijst.