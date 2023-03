Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: AllTrails is de app voor de echte avonturier

De redactie van One More Thing vliegt dagelijks over het internet om je de leukste apps in de App Store te presenteren. Ideaal voor je iPhone, iPad, Mac of Apple TV. Vandaag vertelt OMT-redacteur Jeroen Kraak je alles over AllTrails: de app voor echte avonturiers.

In de App Store zijn honderden en misschien zelfs wel duizenden apps te vinden die je helpen met sporten en bewegen. De bekendste is zonder twijfel Strava, waarmee je jouw hardloop-, zwem- en fietssessies allemaal in kaart brengt. Toch is die app niet in alle situaties optimaal. Voor de echte avonturier is er AllTrails.

AllTrails in de App Store

Strava is natuurlijk vooral handig als je hardloopt of wielrent op bekende wegen. Met AllTrails verken je vooral de wat onbekendere paden. Het is dan ook een app die vooral gebruikt door hikers, mountainbikers, klimmers en wintersporters.

In deze App Store Parel vind je namelijk allemaal verschillende routes die gemaakt worden door de community. Zo vind je makkelijk die ene hike waar je nog nooit over hebt nagedacht, maar bijvoorbeeld ook het parcours van de derde dag van de Vierdaagse. Andere leden kunnen de trail dan ook weer een beoordeling geven en foto’s toevoegen. Er is dan ook voor ieder wat wils.

In het thuisscherm van AllTrails zie je als eerste de routes die vlak bij jouw locatie liggen. Heb je vakantieplannen, of wil je het weekend ergens anders heen? Dan kun je natuurlijk ook makkelijk een andere locatie zoeken in het menu. Door te selecteren of het makkelijk, gemiddeld of moeilijk is en door de kilometerstand toe te voegen, vind je precies wat je zoekt met deze App Store Parel.

Verschillende trails in alle soorten en maten

Je kunt makkelijk selecteren wat voor soort trail je wil doen, of je nu aan het roeien, langlaufen of aan het paardrijden bent in de natuur. Je vindt via de app zelfs goede vis- en vogelspotplekken. Als je een met de natuur wil worden dan doe je er goed aan om AllTrails in de App Store te downloaden.

AllTrails is gratis in de App Store, maar de app heeft ook een aantal betaalde functies. Hiermee gebruik je de kaarten ook offline. Handig natuurlijk als je echt de natuur in gaat waar er weinig of geen bereik is met je telefoon. Zo’n abonnement kost je 29,99 euro per maand. Je downloadt de app hier!