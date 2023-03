Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

AirPods krijgen veelbesproken USB-C-aansluiting mogelijk toch niet

Apple voorziet de tweede-generatie AirPods Pro later dit jaar van een nieuw oplaadhoesje met USB-C-aansluiting. Volgens betrouwbare bron Ming-Chi Kuo blijft het daar overigens wel bij.

Ingewijden vertellen de analist dat zowel de tweede-generatie als de derde-generatie van de reguliere AirPods het met een Lightning-aansluiting moeten blijven doen.

USB-C alleen voor de AirPods Pro in 2023

Ming-Chi Kuo gaat met zijn berichtgeving in op een verhaal dat we eerder deze week al op onze website deelde. In de Release Candidate van iOS 16.4, het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone, wordt verwezen naar gloednieuwe AirPods.

Verwachting was eerder dat Apple de huidige oordopjes een upgrade zou geven door middel van een nieuw oplaadhoesje. Het model in kwestie zou een USB-C-aansluiting met zich meedragen, maar Kuo trekt die verwachting nu in twijfel.

Volgens de analist voorziet Apple alleen de tweede-generatie AirPods Pro van een hoesje met de veelbesproken aansluiting. Verwachting is dat deze in het tweede kwartaal of derde kwartaal van dit jaar verscheept worden.

Hoewel de tweede-generatie AirPods dus mogelijk een nieuwe variant krijgen, hoeven we geen rekening te houden met de veelbesproken overstap. Al moet het nieuws uiteraard wel met een korreltje zout genomen worden.

🤔 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Waarom Apple over moet stappen

Apple is achter de schermen dus voorzichtig bezig met de overstap op USB-C. Iets waar het zelf niet echt om staat te springen, maar wel moet.

Dat heeft alles te maken met een nieuwe wet van de Europese Unie. De organisatie is van mening dat een universele standaard veel effectiever is en besluit dat USB-C die standaard moet zijn. Hierdoor moeten niet alleen producten als de iPhone, maar ook de AirPods de overstap gaan maken.