Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De toekomst van gehoorapparaten: AirPods binnen twee jaar onmisbaar?

Hoewel we anno 2023 al bijna het idee hebben dat we niet meer zonder onze AirPods kunnen, lijkt dit in de toekomst voor sommige mensen ook daadwerkelijk het geval te zijn. Apple werkt naar verluidt hard aan de mogelijkheid om het perfecte alternatief voor het gehoorapparaat te bieden.

Officieel is de berichtgeving niet, maar het komt wel uit handen van betrouwbare Bloomberg-journalist Mark Gurman. In zijn wekelijkse nieuwsbrief Power On bespreekt hij de intrigerende toekomst van de oordopjes van Apple.

Apple AirPods: het alternatief voor gehoorapparaten

Volgens Mark Gurman wil Apple slechthorenden een perfecte accessoire geven door de AirPods te voorzien van nieuwe functionaliteiten die gerelateerd zijn aan het gehoor. Middels deze weg moeten de oordopjes binnen nu en twee jaar een gezondheidsmiddel worden.

Nieuw is dat natuurlijk niet, want het Amerikaanse bedrijf biedt op dit gebied al heel erg veel, ook bij zijn AirPods. De oordopjes zijn bijvoorbeeld voorzien van functionaliteiten als Live luisteren en Gespreksversterking. Twee functionaliteiten die het dialoog met andere mensen een stuk makkelijker moeten maken.

[Kader emoji=”🧐” title=”Wie is Mark Gurman?”]Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2023 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On. [/Kader]

Zo zorgt Live Luisteren ervoor dat een ander Apple-apparaat als microfoon kan dienen. Leg de iPhone voor de persoon die verstaanbaar gemaakt moet worden en de ander hoort, via de AirPods, beter wat er gezegd wordt.

Dankzij Gespreksversterking worden stemmen beter herkend, waardoor de AirPods en je iPhone hun kracht kunnen combineren om ervoor te zorgen dat deze bijvoorbeeld versterkt kunnen worden.

Meer dan gehoor alleen

Het is zeker niet de eerste keer dat de Apple AirPods in verband worden gebracht met gezondheid. Analist Ming-Chi Kuo liet eerder al weten dat dergelijke plannen er zijn.

Er zijn bijvoorbeeld patenten die verwijzen naar mogelijkheden rondom het biometrisch monitoren van de gezondheid. Door een geavanceerde biometrische sensor te integreren in de oordopjes kunnen zaken als lichaamstemperatuur, hartslag en andere zaken gemeten worden.

Uiteraard is voor dergelijke functionaliteiten een nieuwe versie van de AirPods vereist. Apple’s plannen voor het ondersteunen van het gehoor zouden in theorie op alle modellen toegepast kunnen worden, gezien deze allemaal voorzien zijn van speakers en microfoons.