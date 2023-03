Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe jij een AirPod die niet oplaadt makkelijk kunt fixen

Het komt wel eens voor dat één van de twee AirPods maar niet op wil laden. Gelukkig is de oplossing vaak dichtbij. Met de volgende tips moet het je in de meeste gevallen lukken om je AirPod weer op te laden.

Ook als je oplaadproblemen ervaart bij beide AirPods zullen de onderstaande tips je meestal op weg helpen. Wees niet bang, je hoeft niet met schroevendraaiers of ander gereedschap aan de slag. De meeste problemen zijn veel eenvoudiger te verhelpen!

AirPod: zo fix je oplaadproblemen

We beginnen uiteraard met een open deur die zo voor de hand ligt, dat je hem mogelijk gewoon vergeet. De eerste stap is om na te gaan of de oplaadcase wel vol is. Open de case in de buurt van je iPhone of iPad, zodat er een pop-up tevoorschijn komt. Hier zie je precies hoeveel batterijsap er nog in de case zit. Is ‘ie (bijna) leeg, dan is het eerst tijd om ‘m even op te laden tot minstens 10 procent.

Soms helpt het om je AirPod even in en uit de oplaadcase te halen. Doe dit eventueel met beide oortjes en vergeet vooral niet om tussendoor even de deksel te sluiten. Hierdoor worden eventuele problemen met het herkennen van je AirPod in de case verholpen, waarna het oplaadproces weer van start kan.

Geen succes? Probeer dan deze stappen

Als je je AirPods al enige tijd gebruikt, zal je vast opmerken dat er het nodige vuil in de oplaadcase te vinden is. Niet alleen vanwege hygiënische redenen is het belangrijk om iedere AirPod (en de case) regelmatig schoon te maken. Ook kan stof of vuil ervoor zorgen dat je oortjes niet goed opgeladen worden.

Daarnaast is het mogelijk dat je te maken hebt met een softwarematig probleem. Als je geen gebruikmaakt van de laatste firmware kan dit problemen opleveren. Ga op je iPhone naar de instellingen, open Bluetooth en tik op het i-icoontje naast je AirPods om te zien welke versie ze gebruiken. De laatste versie voor de AirPods 2, 3 en Pro is 5B59, die voor de Pro 2 is 5B58.