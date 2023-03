Gamers en Apple-gebruikers hebben lang gewacht op deze aankondiging: 8BitDo-controllers zijn nu compatibel met Apple-apparaten zoals iPhone en Mac.

Dit betekent dat je je favoriete games kunt spelen op je iPhone, iPad of Mac met een 8BitDo-controller, waardoor de spelervaring nog beter wordt.

De 8BitDo-controllers zijn niet nieuw. Ze hebben de afgelopen jaren een trouwe fanbase opgebouwd vanwege hun compatibiliteit met verschillende gaming-systemen. Nu kunnen Apple-gebruikers ook genieten van deze controllers.

Door de Bluetooth-verbinding kunnen de controllers draadloos worden verbonden met een iPhone, iPad of Mac. Dit betekent dat je overal en altijd kunt gamen. Met de opkomst van cloud-gaming wordt deze compatibiliteit met Apple-apparaten alleen maar belangrijker.

Door cloud-gaming wordt het spelen van games nog toegankelijker en eenvoudiger. Je hoeft geen krachtige console te kopen om de nieuwste games te kunnen spelen. In plaats daarvan stream je de games vanuit de cloud.

De 8BitDo-controllers zijn perfect voor cloud-gaming op Apple-apparaten. Ze zijn klein en draagbaar, waardoor je gemakkelijk onderweg kunt gamen. Bovendien zijn ze gemakkelijk te gebruiken en hebben ze een lange batterijduur.

Officially supported by Apple, 8BitDo SN30 Pro, SN30 Pro for Android, SN30 Pro+, Pro 2, Ultimate 2.4G and Lite SE are compatible with iPhone, iPad, Mac, and Apple TV now. pic.twitter.com/8E4zO0HAsx

— 8BitDo (@8BitDo) March 20, 2023