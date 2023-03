Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 iPhone-mythes die totaal niet waar blijken te zijn

De iPhone is natuurlijk een prachtig toestel met een aantal mooie exclusieve features. Toch gaan er ook een aantal bijzondere mythes rond. Een aantal die niet op waarheid zijn gestoeld. Wij nemen ze met je door en vertellen je waarom ze niet kloppen.

Elk jaar komt Apple met een nieuwe iPhone. We zijn nu bij de iPhone 14 en in het najaar kunnen we de varianten van de 15 verwachten. Het is een van de populairste telefoons in de markt en dat zorgt ook voor een hoop verhalen. Maar kloppen die ook allemaal?

5 bizarre mythes over de iPhone

Wij nemen met jou een aantal mythes rondom de iPhone door en vertellen je waarom ze niet kloppen. Zo kun je jezelf prima verweren als iemand erover begint als jij jouw toestel in de hand hebt.

#1 Met toegangscode toegang tot financiële gegevens

Natuurlijk is het zo dat de iPhone een ideaal doelwit is voor dieven. De telefoon heeft een hoge verkoopwaarde. Maar toch moet je niet elk verhaal daarover geloven, en dan vooral een nieuwe manier van dieven om er eentje te jatten.

The Wall Street Journal kwam met een verhaal waarop een persoon je code afkijkt in een bar en die aan een ander doorgeeft die vervolgens jouw telefoon steelt en door de gegevens je bankrekening plundert.

Ja, dit is niet helemaal een mythe en gebeurt wel degelijk, maar de kans dat dit gebeurt is miniem. Dit kan alleen als je Apple ID hetzelfde wachtwoord heeft als de toegangscode van de telefoon. Maak deze dus sowieso anders. Bovendien staat je iPhone vol met andere veiligheidsfuncties.

Als je iPhone dus gestolen wordt betekent het niet dat meteen je hele bankrekening leeg is. Probeer wel meteen alles te blokkeren. Dit kun je van afstand doen via bijvoorbeeld de Zoek Mijn-app op je iPad. Bovendien doe je er ook goed aan om je bank-app te blokkeren via internetbankieren.

#2 Face ID is niet veilig

In navolging van het artikel in The Wall Street Journal gingen er ook geruchten rond dat Face ID niet veilig is. Sommige mensen gaven zelfs het advies om Face ID uit te schakelen. Dit omdat de beveiligingstechniek gebruikt kan worden zonder toestemming.

Natuurlijk kun je een iPhone voor iemands gezicht houden om ‘m te ontgrendelen, maar de kans dat dit gebeurt is zeer klein. Sterker nog, het is de beste beschermingstechniek op een mobiele telefoon en beschermt nog beter dan een vingerafdrukscanner.

#3 iPhone ’s avonds opladen is slecht

Er gaat ook een mythe rond dat het slecht is om je iPhone ’s nachts op te laden. Dit kun je echter gewoon doen. Sterker nog, Apple heeft hiervoor een speciale functie om je telefoon optimaal op te laden.

Ga hiervoor naar Instellingen->Batterij->Batterijconditie en opladen. Vink geoptimaliseerd opladen aan. Hierdoor leert jouw iPhone wat je dagelijkse oplaadroutine is en past het laden aan zodat jouw batterij langer meegaat. Je kunt je telefoon dus prima ’s nachts opladen.

#4 De mythe om apps sluiten om batterij te sparen

Het klinkt misschien logisch om apps die je niet gebruikt af te sluiten om batterij te sparen, maar dat is echt niet nodig. Sterker nog het helpt niet en kan er zelfs voor zorgen dat apps langer laden en dus meer energie kosten. De enige keer wanneer dit echt verstandig is om te doen, is als een app is vast gelopen.

Apps op je iPhone die je ziet als je omhoog swipet zijn eigenlijk bevroren. Hierdoor zijn ze makkelijker op te starten en kost dat ook nog eens minder energie.

Merk je toch dat een app op de achtergrond flink energie verbruikt? Dan zijn er manieren om dit te stoppen. Ga naar de desbetreffende app naar de instellingen en zet Ververs op achtergrond uit. Zo verbruikt deze geen energie meer op de achtergrond. Dit is geen mythe en werkt wel.

#5 Leg je iPhone in rijst om op te drogen

Je hebt deze mythe vast wel eens gehoord. Je moet je iPhone in rijst leggen als deze in aanraking is gekomen met water. De korrels zouden het vocht opzuigen. Dit kan helemaal niet, want rijst kan niet water uit de lucht halen en absorberen. Sterker nog, wellicht doet dit meer kwaad dan goed.

Een klein deel van een korrel kan namelijk zo vast komen te zitten in een van de gaatjes eronder. Iets wat je absoluut niet wil. Bovendien kan de iPhone wel tegen een stootje en een flinke lading water.

Gelukkig is er een andere oplossing. Zet je iPhone meteen uit als deze in het water terecht is gekomen en probeer ‘m af te drogen met papier of een microvezeldoekje.