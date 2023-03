Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Geen zorgen: die 15-inch MacBook Air lijkt volgende maand alsnog te komen

Hoewel er afgelopen maanden veel gesproken is over de 15-inch MacBook Air, heeft Apple hem nog altijd niet op de markt gebracht. Volgens bekende informant, en tevens CEO van de DSCC, Ross Young dat daar gelukkig verandering in gaat komen.

De MacBook Air kennen we vooral als de compactere laptopvariant van Apple. Er is dan ook in tegenstelling tot de Pro alleen een 13-inch-versie op de markt. Daar blijft het niet bij als het aan Apple ligt, want er moet er binnenkort ook een 15-inch-variant verschijnen. Het wordt hiermee de grootste Air ooit.

Wachten op de 15-inch MacBook Air

Alle geruchten wezen erop dat de 15-inch MacBook Air dit voorjaar gelanceerd zou worden. Toch sloop er wat onzekerheid in omdat het een lange tijd stil bleef rond de laptop. Die stilte wordt nu doorbroken door Ross Young.

In een tweet laat hij weten dat de 15-inch MacBook Air waarschijnlijk begin april verschijnt. Daar komen we als het goed is ergens deze maand achter, aangezien Apple vaak een evenement in maart houdt. Al was het in 2021 ook al eens in april.

🍎 Wie is Ross Young? Ross Young is de CEO van de Display Supply Chain Consultants, ook wel bekend als de DSCC. Door zijn brede netwerk weet hij veel te vertellen over de toekomstplannen van Apple. Iets dat hij, met een accurate score van 92.9% op Apple Track, met succes doet.

De meest recente MacBook Air dateert alweer uit juli 2022. Dat was het 13-inch model met de M2-chip. Het is nog de vraag of de 15-inch deze processor ook meekrijgt. Het kan ook zomaar zijn dat er een M3-chip onder de motorkap zit.

Meerdere aanwijzingen

Ross Young is niet de enige die de 15-inch MacBook Air verwacht. Ook Bloomberg’s Mark Gurman is het daar mee eens, al houdt hij een iets groter tijdvlak aan. Hij gaat voor ergens tussen het late voorjaar en de zomer.

De bekende Ming-Chi Kuo ging eerder uit van het tweede kwartaal van 2023, al liet hij in het midden of het ook echt om de Air ging.