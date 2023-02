Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

YouTube werkt dankzij vergeten iPhone-functie echt stukken beter

Wanneer je YouTube op je iPhone gebruikt, dan weet je hoe lastig het is om te scrollen door een video. Dat rode bolletje is lastig vast te pakken. En vervolgens moet je maar hopen dat je op het juiste moment uitkomt. Dat moet makkelijker kunnen — en dat blijkt ook zo te zijn.

Je kent het wel. Je kijkt een YouTube-video en opeens komt de videomaker met een gesponsord onderdeel. Daar heb je geen boodschap aan, dus scrol je als een idioot door de video om het gewauwel maar niet aan te hoeven horen. Maar dan komt de vraag: op welk punt in de video stap je dan weer in?

YouTube op iPhone heeft handig trucje

Zeker wanneer je op je iPhone kijkt, dan kan het heel moeilijk zijn dat moment te bepalen. Want je wil niet te ver doorgaan (en daardoor spoilers zien) of te vroeg stoppen. Bovendien bedien je dat rode balkje onderin het scherm ook niet heel toegankelijk. Maar TikTok’er TA Tech Tips komt met de oplossing.

Voordat je de balk een flink stuk naar rechts trekt, kun je hem ook omhoog vegen. Wat je dan te zien krijgt, is een overzicht van stille beelden, net zoals op Netflix. Je ziet dan veel eerder wanneer het camerastandpunt verandert of wanneer iemand verdergaat in een let’s play. En dan stap je gewoon weer in om te kijken.

Tappen en doorgaan, geen probleem

Heb je dat punt gevonden? Dan druk je op het scherm en ga je lekker verder met kijken. Niet iedereen is op de hoogte van dit trucje en dat is ook de reden waarom TA Tech Tips hem deelt. En dat is tevens de reden dat wij dat ook graag brengen, omdat dit het leven van contentconnoisseurs daadwerkelijk verbetert.

Dus, gebruik je YouTube op je iPhone of Android? En wil graag probleemloos door een video kunnen scrollen? Dan weet je nu hoe je dat het beste kunt doen.

