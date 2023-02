WhatsApp geeft iPhone-gebruikers creatieve functie die ze willen

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

WhatsApp voor iPhone maakt het makkelijker om zelf stickers te maken

Als gebruiker van WhatsApp weet je waarschijnlijk al dat je stickers kunt versturen naar je vrienden. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan heb je ze waarschijnlijk al een keer ontvangen. Dat is leuk en aardig, maar tot nu toe was het best een ding om die stickers te maken. Maar daar is nu gelukkig verandering in gekomen op je iPhone.

Voorheen was het namelijk zo dat je gebruik moest maken van een third-party-dienst wanneer je een sticker wilde maken. Dat is een omweg die niet elke gebruiker bereid is om te nemen. Maar nu is er een update voor WhatsApp op iPhone beschikbaar, die het probleem helemaal oplost voor alle stickerfans onder ons.

Stickers maken met WhatsApp op iPhone

Het nieuws kwam voor het eerst naar buiten via WABetaInfo. Maar niet getreurd, de optie is niet alleen voor bètatesters beschikbaar. Iedereen met een iPhone kan de benodigde update nu via de App Store binnenhalen. Om zelf gemakkelijk stickers te kunnen maken, dien je versie 23.3.77 te downloaden en te installeren.

Hoewel het goed nieuws is dat deze functionaliteit nu direct in WhatsApp gebouwd is, is het proces van stickers maken wellicht niet voor iedereen logisch. De app maakt hiervoor gebruik van de iOS 16-functie die het onderwerp zo uit een foto kan knippen. Je moet dan wel weten hoe dat precies werkt je iPhone, natuurlijk.

Zo maak je je eigen stickers

Zelf stickers maken met WhatsApp? Dan ga je als volgt te werk.

Open de Foto’s-app op je iPhone en kies een foto uit waar je een sticker van wil maken. Kies het onderwerp (het object of de persoon) uit, tap op de foto en houd je duim of vinger even vast op het scherm. Sleep dat onderwerp naar een WhatsApp-gesprek en laat hem vallen. WhatsApp vraagt vervolgens of je hier een sticker van wil maken; bevestig je keuze.

De stickers die je maakt worden opgeslagen in je persoonlijke stickerverzameling. Onthoud dat deze optie alleen beschikbaar is voor mensen met een iPhone met iOS 16 of hoger, omdat voorgaande iOS-versies niet beschikken over deze knip- en plakfunctionaliteit.

WABetaInfo